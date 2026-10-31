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Larry Page, cofundador de Google, supera a Michael Dell y se convierte en el tercer hombre más rico del mundo: su fortuna alcanza los US$234.400 millones

La caída de las acciones de Dell Technologies, que bajaron más del 10% tras las previsiones de Intel, provocó una pérdida de US$17.500 millones en la fortuna.

A pesar de su ascenso, Page también notó pérdidas de aproximadamente US$1.500 millones debido al descenso del 12% en las acciones de Alphabet, la matriz de Google.
A pesar de su ascenso, Page también notó pérdidas de aproximadamente US$1.500 millones debido al descenso del 12% en las acciones de Alphabet, la matriz de Google. | Foto: Forbes
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Larry Page, cofundador de Google, ascendió al tercer puesto del ranking de las mayores fortunas del planeta tras superar a Michael Dell. Según las estimaciones en tiempo real de Forbes, su patrimonio alcanzó los US$234.400 millones, frente a los US$229.200 millones de su competidor.

El cambio se produjo en una jornada marcada por las pérdidas de las principales compañías tecnológicas en Wall Street. La caída de las acciones de Dell Technologies redujo en US$17.500 millones la fortuna de su principal accionista y modificó la clasificación de los multimillonarios.

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¿Por qué Michael Dell perdió el tercer puesto entre los más ricos del mundo?

Las acciones de Dell Technologies retrocedieron más de un 10% después de que Intel publicara sus previsiones financieras para el próximo trimestre. La compañía proyectó ingresos inferiores a las expectativas de Wall Street y anticipó una contracción del mercado de computadoras personales.

Según las estimaciones de Intel, los envíos de estos equipos podrían disminuir un 12% durante 2026 y otro 10% en 2027. Su CEO, Lip-Bu Tan, atribuyó este panorama a los problemas de suministro y al encarecimiento de los componentes de memoria, factores que representan un desafío para el negocio tradicional de Dell.

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Larry Page también perdió miles de millones por la caída de Alphabet

Aunque logró superar a Michael Dell, Page también registró pérdidas durante la jornada. Su patrimonio disminuyó aproximadamente US$1.500 millones debido al retroceso de las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google, cuyos títulos cayeron un 12% tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre.

El movimiento bursátil también afectó a otros empresarios tecnológicos. Elon Musk perdió unos US$30.000 millones, pero conservó el primer puesto con US$886.800 millones, mientras que Jeff Bezos quedó con US$361.600 millones tras una reducción de US$2.700 millones.

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