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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la jornada 15 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y Cienciano se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan en Matute. Foto: Alianza Lima/Cienciano/composición LR
Alianza Lima y Cienciano se enfrentan en Matute. Foto: Alianza Lima/Cienciano/composición LR
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Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO juegan HOY martes 3 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la caída por 3-2 ante Sporting Cristal, los dirigidos por Pablo Guede recibirán a Cienciano en el último duelo de la jornada. Por el lado del elenco cusqueño, goleó 3-0 a Atlético Grau y mantiene las esperanzas de llegar a zona de clasificación a Copa Libertadores en la tabla Acumulada.

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Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en el partido Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave”

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs Cienciano

El duelo entre Alianza Lima y Cienciano se disputará este martes 3 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (miércoles 4/11)

Canal para ver Alianza Lima vs Cienciano

El partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs Cienciano

Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

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Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Díaz, Carbajal; Huamán, Gaibor, Gentile, Vélez; Castillo y Girotti.
  • Cienciano: Falcón; Cabello, Amondarain, Becerra, Martinich; Arias, Robles; Souza, Bandiera, Sandoval y Garcés.

Pronóstico de Alianza Lima vs Cienciano

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Cienciano.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,45), gana Cienciano (7,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,90), gana Cienciano (8,00)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,55), gana Cienciano (8,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,20), gana Cienciano (7,50)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,39), empate (4,45), gana Cienciano (7,38)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,33), gana Cienciano (7,50).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima | 29.10.26
  • CD Moquegua 0-1 Alianza Lima | 25.10.26
  • Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | 17.10.26
  • Cusco FC 1-2 Alianza Lima | 11.10.26
  • Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26

Últimos partidos de Cienciano

  • Cienciano 3-0 Atlético Grau | 28.10.26
  • Comerciantes Unidos 3-1 Cienciano | 25.10.26
  • Cienciano 1-0 UTC | 18.10.26
  • CD Moquegua 0-2 Cienciano | 8.10.26
  • Cienciano 1-1 Los Chankas | 30.09.26

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