Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la jornada 15 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y Cienciano se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO juegan HOY martes 3 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la caída por 3-2 ante Sporting Cristal, los dirigidos por Pablo Guede recibirán a Cienciano en el último duelo de la jornada. Por el lado del elenco cusqueño, goleó 3-0 a Atlético Grau y mantiene las esperanzas de llegar a zona de clasificación a Copa Libertadores en la tabla Acumulada.
Horarios por país del partido Alianza Lima vs Cienciano
El duelo entre Alianza Lima y Cienciano se disputará este martes 3 de noviembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (miércoles 4/11)
Canal para ver Alianza Lima vs Cienciano
El partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Alianza Lima vs Cienciano
Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.
Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: posibles formaciones
- Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Díaz, Carbajal; Huamán, Gaibor, Gentile, Vélez; Castillo y Girotti.
- Cienciano: Falcón; Cabello, Amondarain, Becerra, Martinich; Arias, Robles; Souza, Bandiera, Sandoval y Garcés.
Pronóstico de Alianza Lima vs Cienciano
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Cienciano.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,45), gana Cienciano (7,50)
- Betano: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,90), gana Cienciano (8,00)
- Caliente: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,55), gana Cienciano (8,50)
- Bet365: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,20), gana Cienciano (7,50)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,39), empate (4,45), gana Cienciano (7,38)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,41), empate (4,33), gana Cienciano (7,50).
Últimos partidos de Alianza Lima
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- Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | 17.10.26
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Últimos partidos de Cienciano
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