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Barcelona vs Aston Villa EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de la Champions League 2026-2027

El enfrentamiento por la cuarta jornada de la Champions League entre los equipos de Barcelona y Aston Villa se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Barcelona y Aston Villa se enfrentan en la Champions League. Foto: Barcelona/Aston Villa/composición LR
Barcelona y Aston Villa se enfrentan en la Champions League. Foto: Barcelona/Aston Villa/composición LR
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Barcelona vs Aston Villa EN VIVO juegan HOY martes 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la caída por 4-2 ante PSG, el equipo dirigido por Hansi Flick recibirá a Aston Villa en uno de los partidos más atractivos de la fecha. En cuanto al conjunto inglés, venció 3-1 a Viking en su último partido del torneo, sumando puntaje perfecto producto de tres victorias consecutivas.

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Horarios por país del partido Barcelona vs Aston Villa

El duelo entre Barcelona y Aston Villa se disputará este martes 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Aston Villa

El partido entre Barcelona y Aston Villa, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega el partido Barcelona vs Aston Villa

Barcelona y Aston Villa disputarán este encuentro en el estadio Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Aston Villa

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Barcelona sobre Aston Villa.

  • Betsson: gana Barcelona (1,25), empate (7,20), gana Aston Villa (9,50)
  • Betano: gana Barcelona (1,28), empate (6,60), gana Aston Villa (8,75)
  • Caliente: gana Barcelona (1,24), empate (7,20), gana Aston Villa (10,25)
  • Bet365: gana Barcelona (1,25), empate (7,50), gana Aston Villa (8,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,28), empate (6,80), gana Aston Villa (11,40)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,26), empate (7,00), gana Aston Villa (8,50).
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Alineaciones Barcelona vs Aston Villa: posibles formaciones

  • Barcelona: García; Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde; Rodri, Pedri; Yamal, Gordon, López y Raphinha.
  • Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen; McGinn, Barkley; Alysson, Mbaye, Buendía y Jackson.

Últimos partidos de Barcelona

  • Barcelona 6-1 Alavés | 31.10.26
  • Barcelona 1-2 Real Madrid | 25.10.26
  • PSG 4-2 Barcelona | 20.10.26
  • Real Betis 2-5 Barcelona | 17.10.26
  • Galatasaray 1-4 Barcelona | 13.10.26

Últimos partidos de Aston Villa

  • Aston Villa 1-1 Fulham | 31.10.26
  • Bournemouth 3-0 Aston Villa | 28.10.26
  • Aston Villa 2-1 Manchester City | 24.10.26
  • Aston Villa 3-1 Viking | 21.10.26
  • Newcastle 0-1 Aston Villa | 17.10.26

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