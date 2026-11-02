Barcelona vs Aston Villa EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de la Champions League 2026-2027 El enfrentamiento por la cuarta jornada de la Champions League entre los equipos de Barcelona y Aston Villa se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Aston Villa EN VIVO juegan HOY martes 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la caída por 4-2 ante PSG, el equipo dirigido por Hansi Flick recibirá a Aston Villa en uno de los partidos más atractivos de la fecha. En cuanto al conjunto inglés, venció 3-1 a Viking en su último partido del torneo, sumando puntaje perfecto producto de tres victorias consecutivas.

Horarios por país del partido Barcelona vs Aston Villa

El duelo entre Barcelona y Aston Villa se disputará este martes 3 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Aston Villa

El partido entre Barcelona y Aston Villa, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Estadio donde se juega el partido Barcelona vs Aston Villa

Barcelona y Aston Villa disputarán este encuentro en el estadio Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Aston Villa

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Barcelona sobre Aston Villa.

Betsson: gana Barcelona (1,25), empate (7,20), gana Aston Villa (9,50)

Betano: gana Barcelona (1,28), empate (6,60), gana Aston Villa (8,75)

Caliente: gana Barcelona (1,24), empate (7,20), gana Aston Villa (10,25)

Bet365: gana Barcelona (1,25), empate (7,50), gana Aston Villa (8,00)

1XBet: gana Barcelona (1,28), empate (6,80), gana Aston Villa (11,40)

Doradobet: gana Barcelona (1,26), empate (7,00), gana Aston Villa (8,50).

Alineaciones Barcelona vs Aston Villa: posibles formaciones

Barcelona: García; Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde; Rodri, Pedri; Yamal, Gordon, López y Raphinha.

García; Cancelo, Cubarsí, Martín, Balde; Rodri, Pedri; Yamal, Gordon, López y Raphinha. Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen; McGinn, Barkley; Alysson, Mbaye, Buendía y Jackson.

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Barcelona 6 -1 Alavés | 31.10.26

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-2 Barcelona | 20.10.26 Real Betis 2- 5 Barcelona | 17.10.26

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