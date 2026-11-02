Reelección encubierta: JEE proclaman a algunos alcaldes y rechazan a otros que postularon como regidores Decisiones divididas. Mientras los JEE de Recuay y Trujillo optaron por proclamar únicamente como primeros regidores a dos alcaldes en funciones que buscaron la reelección encubierta, los JEE de Bagua y Moyobamba resolvieron proclamarlos como alcaldes.

Los candidatos postularon al cargo de primer regidor con la finalidad de ocupar la alcaldía tras las renuncias de los candidatos a ese puesto. Foto: Composición/LR

Los candidatos postularon al cargo de primer regidor con la finalidad de ocupar la alcaldía tras las renuncias de los candidatos a ese puesto. Foto: Composición/LR

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) han adoptado criterios distintos frente a la reelección encubierta de alcaldes: mientras algunos proclamaron como burgomaestres electos a los actuales alcaldes que postularon como primeros regidores, otros solo los reconocieron como regidores electos.

Por ejemplo, el JEE de Bagua proclamó como alcalde provincial de Condorcanqui (Amazonas) a Hermógenes Lozano Trigoso, quien fue elegido para ese mismo cargo durante el periodo 2023-2026 por Renovación Popular. Sin embargo, en estas elecciones Lozano Trigoso postuló como primer regidor en la lista de Somos Perú, luego de que Eudes Chanchari Pérez renunciara a su candidatura a la alcaldía provincial.

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De acuerdo con el acta de proclamación, la lista de Somos Perú obtuvo 6.804 votos, equivalentes al 30,785% de los votos válidos. En segundo lugar quedó el Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con 3.226 votos, seguido de Alianza para el Progreso, que alcanzó 2.891 votos.

JEE de Bagua decidió proclamar como alcalde a un candidato que ejerce el cargo para el periodo 2023-2026.

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Un caso similar es el de Carlos Hidalgo Reátegui, actual alcalde distrital de Zapatero (San Martín) y candidato como primer regidor de la localidad por Renovación Popular. El JEE de Moyobamba decidió proclamarlo como alcalde distrital, luego de que Víctor Flores Hidalgo decidió renunciar a su candidatura como burgomaestre.

La lista ganadora obtuvo 1.502 votos (44,099% de votos válidos), seguida por Avanza País y Alianza para el Progreso con 809 y 749 votos, respectivamente.

De acuerdo con el acta de proclamación del JEE de Bagua, "no hubo observaciones" al momento de nombrar a las autoridades elegidas el pasado 4 de octubre para el periodo 2027-2030.

Acta de proclamación del JEE Moyobamba

JEE deciden proclamar como regidores a actuales alcaldes

Un escenario distinto se presentó en Áncash. El JEE de Recuay decidió no proclamar como alcalde distrital de Marca a José Corpus Méndez, quien fue elegido burgomaestre de esa localidad para el periodo 2023-2026 por el Movimiento Regional El Maicito.

En estos comicios, Corpus Méndez postuló como primer regidor en la lista de Acción Popular, encabezada por Eusebio Romero Trujillo. Sin embargo, este último renunció a su candidatura a la alcaldía distrital el pasado 5 de agosto.

En ese contexto, el ente electoral se limitó a proclamar a Corpus Méndez como primer regidor, mientras que el cargo de alcalde quedó vacío. De acuerdo con el acta de proclamación, se registró como única observación la dimisión de Romero Trujillo a su candidatura.

La lista ganadora obtuvo 466 votos (51,322% de votos válidos), seguida por APP y Podemos Perú con 415 y 27 votos, respectivamente.

Acta de proclamación electoral municipal de Marca

El mismo caso ocurre en el distrito de La Esperanza. El JEE de Trujillo decidió no proclamar como alcalde de la localidad al actual burgomaestre Wilmer Sánchez Ruiz, quien postuló como candidato a primer regidor con Alianza para el Progreso.

La lista estuvo encabezada por Anderson Castillo Rosas; sin embargo, renunció a su postulación. El ente electoral proclamó a Sánchez Ruiz como primer regidor, pero la plaza de alcalde distrital la dejó libre. De acuerdo con el acta de proclamación, "no hubo observaciones" durante el acto electoral.

La lista ganadora obtuvo 21.063 votos (23,792% de votos válidos), seguida por Podemos Perú y Fuerza Popular con 16.380 y 14.268 votos, respectivamente.