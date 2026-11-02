Elecciones de medio mandato 2026: cuántos senadores y congresistas serán elegidos en Estados Unidos Los comicios renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado estadounidense.

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre de 2026 sus elecciones intermedias, en las que se renovará parte del Congreso y se definirá qué partido tendrá el control de las dos cámaras legislativas. En la jornada se disputarán los escaños de la Cámara de Representantes y del Senado.

Estos comicios, conocidos como midterms, se realizan a mitad del periodo presidencial y representan una oportunidad para que los ciudadanos evalúen la gestión de la administración de Donald Trump. Sus resultados también determinarán el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso durante los próximos dos años.

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¿Cuántos senadores y congresistas serán elegidos en Estados Unidos en 2026?

En estas elecciones se renovarán los 435 puestos de la Cámara de Representantes, cuyos integrantes cumplen mandatos de dos años. Por esa razón, todos deben someterse a votación cada vez que se celebran elecciones presidenciales o de medio mandato.

En el Senado, en cambio, se disputarán 35 de los 100 escaños. Esta cámara está integrada por dos representantes de cada estado y sus miembros tienen periodos de seis años. Como sus mandatos están distribuidos en distintos momentos, solo aproximadamente un tercio de los senadores se presenta a elecciones cada dos años.

De los 35 puestos senatoriales en disputa, 33 corresponden a elecciones ordinarias y dos a comicios especiales en Florida y Ohio. Los republicanos defienden 22 escaños, mientras que los demócratas buscan conservar los otros 13. En conjunto, las dos cámaras suman 535 integrantes, aunque en esta jornada solo se renovarán 470 puestos legislativos.

¿Cómo funcionan las elecciones de medio mandato en Estados Unidos?

Las elecciones de medio mandato se celebran cada dos años, justo a la mitad del periodo presidencial de cuatro años. Su objetivo es renovar la representación legislativa y determinar qué partido tendrá la mayoría en cada cámara del Congreso durante los siguientes dos años.

La diferencia entre ambas instituciones está en la duración de sus mandatos. Los representantes cumplen periodos de dos años, por lo que todos sus puestos se someten a votación en cada ciclo electoral. Los senadores, en cambio, permanecen seis años en el cargo y sus elecciones se distribuyen en diferentes momentos.

El Congreso es el órgano legislativo del Gobierno estadounidense y tiene la responsabilidad de aprobar leyes federales. Por ello, los resultados de noviembre no solo definirán quiénes ocuparán los escaños, sino también qué fuerza política tendrá mayor capacidad para impulsar sus propuestas.

¿Qué partido puede controlar el Congreso después de las elecciones de 2026?

Los republicanos llegan a estos comicios con el control de las dos cámaras y una mayoría de 53 frente a 47 en el Senado. Sin embargo, los demócratas buscan recuperar el dominio legislativo y necesitan conseguir suficientes escaños para cambiar el equilibrio político.

En la Cámara Alta, el partido opositor necesita una ganancia neta de cuatro puestos para alcanzar los 51 senadores. No le bastan tres, porque un empate de 50-50 dejaría el voto de desempate en manos del vicepresidente republicano J. D. Vance.

De los 35 escaños senatoriales en disputa, los republicanos defienden 22 y los demócratas, 13. Entre las contiendas más importantes para definir el resultado están las de Carolina del Norte, Maine, Ohio, Alaska, Texas, Iowa y Kansas.

En la Cámara de Representantes, los demócratas también intentarán arrebatar la mayoría a los republicanos mediante la conquista de nuevos distritos. El resultado de ambas votaciones determinará si Trump conserva el respaldo legislativo de su partido o enfrenta un Congreso con mayor presencia de la oposición.

Los nuevos legisladores elegidos asumirán sus funciones el 3 de enero de 2027, cuando comenzará el siguiente periodo del Congreso.