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EE.UU. se prepara para inaugurar el puente para animales más grande del mundo: estará cubierto de vegetación y cruzará 10 carriles

Este ecoducto, situado en California, facilitará el desplazamiento de fauna silvestre y mejorará la variabilidad genética de especies como el puma.

Estados Unidos se alista para inaugurar el Wallis Annenberg Wildlife Crossing, el puente ecológico más grande del mundo, el 2 de diciembre de 2026 en California.
Estados Unidos se alista para inaugurar el Wallis Annenberg Wildlife Crossing, el puente ecológico más grande del mundo, el 2 de diciembre de 2026 en California. | Ilustración LR/ChatGPT/Wallis Annenberg Wildlife Crossing
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Estados Unidos se prepara para la apertura del Wallis Annenberg Wildlife Crossing, un puente ecológico que sus impulsores destacan como el más grande del mundo. La inauguración ocurrirá el 2 de diciembre de 2026 en California, con una estructura cubierta de plantas nativas que cruzará 10 carriles de la autopista US 101, una arteria vial que por décadas fragmentó el hábitat regional.

Esa obra surge del trabajo conjunto entre instituciones públicas y entidades conservacionistas como el Departamento de Transporte de California (Caltrans), el Servicio de Parques Nacionales y la National Wildlife Federation. Las labores de construcción se iniciaron en abril de 2022, tras varios años dedicados a estudios científicos y compras de terrenos orientadas a restaurar la conectividad biológica en la zona.

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¿Cómo será el puente para animales más grande del mundo y cómo cruzará los 10 carriles?

El ecoducto se ubica en Liberty Canyon, dentro de Agoura Hills (condado de Los Ángeles). Este punto enlaza las montañas de Santa Mónica con Simi Hills a través de una zona clave. Según destaca Santa Monica Mountains Conservancy, conserva áreas protegidas a ambos lados de la vía, necesarias para que los ejemplares puedan continuar su recorrido después de atravesar la estructura.

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De acuerdo con la ficha técnica de Caltrans, el tramo sobre la autopista US 101 mide aproximadamente 64 metros de longitud por 53 de amplitud. La obra abarca dos fases: la inicial completó la plataforma principal en junio de 2025; la siguiente contempla una vía secundaria sobre Agoura Road, reubicación de servicios, movimientos de tierra y recuperación ambiental. Desde la entidad advierten que "el calendario puede variar por condiciones meteorológicas y operativas".

Este puente ecológico Wallis Annenberg Wildlife Crossing, el más grande del mundo, cruzará la autopista US 101 en California.

Este puente ecológico Wallis Annenberg Wildlife Crossing, el más grande del mundo, cruzará la autopista US 101 en California.

Sobre el tablero del 101 Wildlife Crossing habrá suelo con vegetación autóctona para integrar el paisaje natural de la zona. El proyecto añade matorrales locales junto con muros que atenúan el ruido e iluminación del tráfico vehicular. Sus diseñadores señalan que la propuesta busca ofrecer refugio y recursos a distintas especies, con una superficie que funcione como hábitat.

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¿Cómo ayudará la megaobra estadounidense a proteger a la fauna de California?

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing busca dinamizar la variabilidad genética en comunidades de pumas segregadas. Información oficial del Servicio de Parques Nacionales confirma que los felinos de Santa Mónica sufren baja diversidad y secuelas físicas por consanguinidad. Este pasaje conectará áreas contiguas para agilizar desplazamientos, favorecer apareamientos intergrupales y garantizar la supervivencia biológica de esta especie.

Linces rojos, coyotes, zorros grises y ciervos mulos dispondrán de una vía resguardada que aminorará los atropellos viales. Voceros de Caltrans afirman que la estructura reabrirá trayectos clave hacia áreas de alimentación y reproducción para los mamíferos que exigen hábitats amplios.

La evidencia proviene de evaluaciones sobre carnívoros activadas en 1996 y monitoreos de pumas iniciados en 2002, análisis que comprobaron daños por aislamiento hasta en lagartijas y aves. "La fragmentación del hábitat es el principal desafío que enfrenta aquí la fauna", afirmó el investigador Jeff Sikich en un comunicado del Servicio de Parques Nacionales.

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