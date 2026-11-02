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La Fuerza Militar más potente del mundo es Estados Unidos y se posiciona por encima de China y Rusia este 2026, según Global Firepower

El ranking incluye a diez fuerzas militares destacadas, donde India y Corea del Sur completan el top cinco. Francia, Japón, Reino Unido, Turquía e Italia también figuran en la lista.

Global Firepower evalúa más de 60 factores para calcular el poderío militar de cada nación. Foto: Composición LR.
Global Firepower evalúa más de 60 factores para calcular el poderío militar de cada nación. Foto: Composición LR.
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Estados Unidos se mantiene en la primera posición como la principal potencia militar del mundo en 2026, por delante de Rusia y China, según la clasificación anual publicada por Global Firepower (GFP), portal especializado en el seguimiento y análisis de capacidades de defensa de 145 países.

De acuerdo con el ranking, Estados Unidos registra un índice PowerIndex de 0.0741, seguido de Rusia, con 0.0791, y China, con 0.0919. Estos resultados sitúan a las tres naciones en los primeros lugares de la clasificación mundial, que busca medir las capacidades de combate convencional de cada país.

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El listado considera más de 60 factores individuales para establecer la posición de cada nación. Entre los criterios evaluados se encuentran la cantidad de unidades militares, la situación financiera, las capacidades logísticas y las características geográficas.

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¿Cuáles son las diez fuerzas militares más poderosas del mundo en 2026?

El ranking de Global Firepower presenta a EEUU como líder de la clasificación, mientras que Rusia y China ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. India y Corea del Sur completan los cinco primeros puestos.

La lista de las diez principales fuerzas militares del mundo queda conformada de la siguiente manera:

  • Estados Unidos: PowerIndex de 0.0741.
  • Rusia: PowerIndex de 0.0791.
  • China: PowerIndex de 0.0919.
  • India: PowerIndex de 0.1346.
  • Corea del Sur: PowerIndex de 0.1642.
  • Francia: PowerIndex de 0.1798.
  • Japón: PowerIndex de 0.1876.
  • Reino Unido: PowerIndex de 0.1881.
  • Turquía: PowerIndex de 0.1975.
  • Italia: PowerIndex de 0.2211.

¿Cómo se calcula el poderío militar de cada país?

Global Firepower utiliza un sistema de evaluación propio denominado PowerIndex (PwrIndx), que permite establecer una comparación entre las capacidades militares convencionales de los países incluidos en su estudio.

La metodología contempla más de 60 factores individuales, que abarcan desde la cantidad de unidades militares hasta los recursos financieros, la logística y la geografía.

Asimismo, el portal aplica modificadores especiales en forma de bonificaciones y penalizaciones para ajustar los resultados de su fórmula.

Un aspecto importante es que la puntuación ideal del PowerIndex es 0.0000, aunque Global Firepowerseñala que alcanzar ese valor es prácticamente imposible dentro de su metodología. Por ello, cuanto menor sea la puntuación obtenida, mayor será la capacidad de combate convencional que presenta el indicador.

La organización también utiliza flechas de colores para mostrar las variaciones de cada país respecto al año anterior: verde para una mejora de posición, gris para estabilidad y rojo para un descenso. Sin embargo, advierte que estos cambios no necesariamente representan una variación de la fórmula. También pueden influir en los resultados.

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