Encuesta da ventaja a los demócratas en 7 estados clave antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos Los demócratas aventajan a los republicanos en seis de los siete estados clave para el control del Senado, según las encuestas de The New York Times y la Universidad de Siena. Para recuperar la mayoría, necesitan conservar sus escaños y ganar al menos cuatro de los que están en manos republicanas.

Encuestas del New York Times/Siena muestran ventaja demócrata en siete estados clave rumbo a las elecciones de medio término en Estados Unidos

Encuestas del New York Times/Siena muestran ventaja demócrata en siete estados clave rumbo a las elecciones de medio término en Estados Unidos composición LR/AFP

Las últimas encuestas de The New York Times y la Universidad de Siena muestran que el Partido Demócrata llega a las elecciones de medio término en Estados Unidos con ventaja en 6 de los siete estados clave que pueden definir el control del Senado. Los candidatos demócratas aparecen por delante en Michigan, Texas, Kansas, Maine, Ohio y Alaska, mientras que Iowa presenta una disputa muy ajustada. Los resultados representan un desafío para los republicanos, que defienden varios escaños en territorios donde Donald Trump obtuvo victorias en 2024.

La contienda tiene especial importancia para la Cámara Alta. Si desean recuperar la mayoría, los demócratas necesitan conservar todos los puestos que ya ocupan y arrebatar al menos cuatro a sus adversarios. Cinco de los 6 escaños republicanos incluidos en el sondeo corresponden a estados donde el Partido Republicano mantiene una presencia electoral importante. Una victoria demócrata en Texas o Kansas también tendría un significado histórico, pues ninguno de esos territorios elige a un senador de ese partido desde 1988 y 1932, respectivamente.

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El rechazo a Trump y el costo de vida debilitan a los republicanos

La situación económica aparece como uno de los principales factores de la campaña electoral estadounidense. Según el sondeo, solo el 38% de los votantes probables de los siete estados aprueba la gestión de Donald Trump. La cifra contrasta con el respaldo que obtuvo el presidente en cinco de esos territorios durante las elecciones de 2024, cuando ganó por márgenes de dos dígitos.

El costo de vida en Estados Unidos concentra buena parte del descontento. Los candidatos demócratas aventajan por nueve puntos a los republicanos cuando se pregunta a los encuestados qué partido podría gestionar mejor este asunto. También registran notables resultados en las consultas sobre las guerras en el extranjero y las medidas que beneficiarían a la población.

La inflación y el aumento de los combustibles han tenido un efecto particular en los estados agrícolas. En Kansas, por ejemplo, los productores expresaron preocupación por el encarecimiento del diésel tras el inicio de la guerra con Irán y por la decisión del Gobierno de retirar los aranceles a la importación de carne de res extranjera.

El Partido Demócrata también muestra mejores resultados entre los votantes independientes, a quienes aventaja en los siete estados analizados. A esto se suma una recuperación entre los jóvenes y los latinos. De acuerdo con el material de la encuesta, los candidatos republicanos al Senado solo reunían alrededor de una cuarta parte del respaldo de esos dos grupos.

La tendencia también alcanza a los votantes blancos de clase trabajadora, un sector que tuvo un papel importante en la coalición electoral de Trump. En 2024, el presidente consiguió cerca del 66% del voto de los blancos sin título universitario. En los siete estados incluidos en el nuevo sondeo, los republicanos obtenían el 56% de ese segmento. No obstante, la encuesta advierte que este grupo suele ser difícil de medir y que los márgenes de error pueden ser mayores.

Los independientes también pueden resultar decisivos. El Pew Research Center señala que el 47% de los adultos se identifica con el Partido Demócrata o se inclina hacia él, frente al 43% que se asocia con los republicanos. El 10% restante no se compromete con ninguna de las dos organizaciones.

Texas y Kansas podrían perder sus históricos bastiones republicanos

Texas y Kansas concentran dos de las disputas más relevantes para el Senado de Estados Unidos. En el primero, el legislador estatal demócrata James Talarico registra una intención de voto del 50%, frente al 43% del fiscal general republicano Ken Paxton. El aspirante demócrata también presenta una imagen más favorable: el 49% de los encuestados tiene una opinión positiva de él y el 39% una negativa.

Paxton, por su parte, acumula un 54% de opiniones desfavorables y un 33% de favorables. Su imagen se ha deteriorado en los últimos meses, en medio de cuestionamientos por las acusaciones que dieron lugar a un proceso de juicio político y por informaciones sobre su vida personal.

El republicano Rey Gonzales, residente de Houston, explicó que tiene previsto votar por Talarico debido a su rechazo a Paxton. Gonzales afirmó que había apoyado a Trump en 2016 y 2020, pero no en 2024. Cuando le preguntaron qué le gustaba del candidato demócrata, respondió: "Nada".

La campaña de Talarico también ha enfrentado una ofensiva publicitaria negativa financiada principalmente por Elon Musk. Pese a ello, el candidato mantiene una ventaja en la medición de popularidad frente a su rival republicano.

En Kansas, el demócrata Adam Hamilton obtiene el 49% de la intención de voto, frente al 44% del senador republicano Roger Marshall. Hamilton, pastor de una de las iglesias más grandes del estado, recibe además el apoyo del 13% de los republicanos consultados.

Uno de ellos es James Gerety, un exintegrante de la Guardia Nacional que se define como independiente. Aunque al principio tenía reservas por la actividad religiosa de Hamilton, dijo que valora sus propuestas económicas. "Me incomoda que la religión se inmiscuya en la política. Pero Hamilton está intentando bajar los precios, sacarnos de esta guerra con Irán. Está intentando reducir la inflación", declaró.

Marshall también afronta críticas por informaciones sobre demandas contra pacientes con deudas médicas impagadas. La disputa adquiere relevancia porque Kansas no elige a un senador demócrata desde 1932.

Las divisiones demócratas en Michigan abren una oportunidad al GOP

En Michigan, el candidato demócrata Abdul El-Sayed aventaja por 11 puntos al republicano Mike Rogers, según el sondeo. La medición le atribuye un desempeño especialmente favorable entre los hombres, un grupo que históricamente suele inclinarse hacia el Partido Republicano. El aspirante también obtiene mejores resultados en distintos asuntos incluidos en la encuesta, entre ellos la inmigración.

Sin embargo, la campaña demócrata afronta una disputa interna que podría alterar el escenario. Haley Stevens, representante federal y rival de El-Sayed en las primarias de agosto, anunció su respaldo a Rogers. Ambos aparecieron juntos durante un servicio religioso en la iglesia Perfecting Church, en Detroit.

Stevens había apoyado inicialmente a El-Sayed, pero la relación se deterioró por diferencias sobre la postura del candidato respecto de Israel y por un anuncio electoral polémico. La participación de la congresista en un acto conjunto de unidad demócrata también quedó cancelada.

El-Sayed restó importancia al respaldo de su antigua rival y sostuvo que su prioridad está en las necesidades de los habitantes del estado. "Al final del día, la verdad es que no pienso en Haley Stevens", afirmó ante la prensa. Luego añadió que le interesan "mucho menos las maniobras políticas que las públicas que afectan a la gente".

Stevens rechazó que su decisión responda a prejuicios contra la religión musulmana del candidato demócrata. "Esto no es en absoluto antimusulmán. Es simplemente mi postura en este momento. Estoy en una iglesia, estoy con mi fe, estoy siendo honesta con la ciudadanía", declaró.

Trump celebró el respaldo de la congresista a Rogers y la calificó de "valiente" en un mensaje publicado en Truth Social. La encuesta, sin embargo, se completó casi en su totalidad antes de que estallara esta disputa pública, por lo que sus resultados no miden el posible efecto de ese episodio en la intención de voto.

Trump agota sus mítines y advierte que podría vetar leyes

Donald Trump intensificó su campaña en los días previos a las elecciones. El presidente realizó actos en Iowa y Kansas, dos estados tradicionalmente republicanos donde las contiendas por el Senado presentan márgenes estrechos. Su agenda incluyó 30 mítines en 31 días, con el objetivo de movilizar a sus seguidores y respaldar a los candidatos de su partido.

En Kansas pidió el voto para Roger Marshall y cuestionó a su rival demócrata, Adam Hamilton, a quien calificó de pastor "woke". También insistió en que los republicanos necesitan conservar el control del Congreso. El acto de Salina fue presentado como el cierre de su larga campaña sobre el terreno, antes de un discurso en Washington.

El mandatario también se refirió al escenario de una eventual mayoría demócrata en las cámaras legislativas. En una entrevista con Fox News, dijo que podría convertirse en el "señor Veto" y bloquear las iniciativas de la oposición para forzar negociaciones.

"Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'", afirmó. Trump explicó que su estrategia consistiría en rechazar las propuestas demócratas durante un periodo y después buscar acuerdos.

Pese a esa advertencia, el presidente expresó confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo. Una derrota en cualquiera de las dos cámaras limitaría su capacidad a fin de impulsar proyectos durante los dos años restantes de su mandato y daría a la oposición más herramientas para investigar a su Gobierno.

La disputa por el Senado incluye a Maine, Ohio y Alaska

Además de Texas, Kansas y Michigan, las encuestas muestran contiendas ajustadas en otros estados. En Maine, el demócrata Troy Jackson obtiene el 51% frente al 45% de la senadora republicana Susan Collins, que busca la reelección. Aunque Jackson mejoró su imagen respecto de septiembre, su valoración general todavía registra opiniones desfavorables. Collins, por su parte, ya logró una victoria electoral en el pasado pese a que las encuestas previas la situaban por detrás.

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown alcanza el 49% de intención de voto, frente al 44% del republicano Jon Husted. La campaña ha concentrado un gasto de 500 millones de dólares. Según AdImpact, los republicanos destinaron 80 millones más que sus adversarios a publicidad.

Alaska presenta otro escenario particular. La excongresista demócrata Mary Peltola obtiene el 48%, frente al 46% del senador republicano Dan Sullivan. Su campaña recibió cuestionamientos tras una investigación que señaló que operadores políticos alineados con ella reclutaron a otro candidato republicano, Dan J. Sullivan, con el supuesto objetivo de restarle votos al senador. La encuesta se realizó casi por completo antes de la publicación de esa información.

En Iowa, el demócrata Josh Turek y la republicana Ashley Hinson aparecen prácticamente empatados. La contienda forma parte de una disputa más amplia por el control del Congreso, que incluye la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado y 36 gobernaciones estatales. Más de 54,8 millones de personas habían votado por anticipado, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.