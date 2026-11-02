Diputado Jair Manrique pide al Minedu implementar evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes

El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, solicitó al ministro de Educación, José Chang, un informe sobre las razones por las cuales actualmente no se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes, así como las medidas y el cronograma previstos para implementar estos controles.

El pedido fue formulado mediante una carta dirigida al titular del Minedu tras un reportaje de Punto Final que advierte sobre 432 docentes investigados administrativamente por presuntos casos de violencia sexual contra escolares.

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Manrique resaltó que el director general de Desarrollo Docente del Minedu, Andrés Antonio Izaguirre Minaya, reconoció que actualmente no se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a los profesores.

“Resulta inadmisible que el Estado no cuente con evaluaciones psicológicas periódicas para quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de nuestros niños y adolescentes”, se lee en el oficio.

Ante ello, solicitó al ministro Chang que informe sobre los motivos por los cuales no se implementan estos controles y detalle las medidas que se adoptarán, así como el cronograma previsto para su puesta en marcha.

Precisó que su solicitud fue presentada al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y del artículo 159 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que sustentan el ejercicio de las funciones de fiscalización parlamentaria.

“Agradeceré remitir la información dentro del plazo legal correspondiente”, finalizó.

Docentes investigados por presunto abuso sexual

De acuerdo con un reportaje de Punto Final, el Ministerio de Educación (Minedu) registra 505 procedimientos administrativos relacionados con presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos, según una investigación difundida por Punto Final. De los expedientes revisados, 432 corresponden a docentes investigados que aún no cuentan con una resolución definitiva.

Izaguirre Minaya explicó que los profesores investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual deben permanecer alejados de los escolares mientras tengan vigente una medida de separación preventiva.

La medida se encuentra contemplada en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial y comprende investigaciones por tocamientos indebidos, acoso sexual, acoso mediante plataformas tecnológicas y violación sexual. Según explicó el funcionario, los docentes comprendidos en estos procedimientos no pueden permanecer en las aulas ni mantener contacto con los alumnos, por lo que deben cumplir funciones administrativas hasta que concluya el proceso correspondiente.