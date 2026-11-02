Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
Mundo

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y cuáles son los requisitos?

Este martes 3 de noviembre, EE. UU. celebrará sus elecciones de mitad de mandato. Conoce qué condiciones deben cumplir los ciudadanos para participar y qué documentos pueden presentar al votar.

Las elecciones serán clave para determinar qué partido controlará el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: AFP
Las elecciones serán clave para determinar qué partido controlará el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos permiten renovar los escaños del Congreso y definir qué partido tendrá la mayoría en sus dos cámaras legislativas. Sin embargo, para participar en estos comicios, los ciudadanos deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con la nacionalidad, la edad, la residencia y la inscripción electoral.

Aunque la ciudadanía estadounidense es el principal requisito, existen otras disposiciones que determinan quién puede ejercer el derecho al voto. Además, los documentos de identificación exigidos para participar cambian según las normas de cada estado.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

Pueden votar en las elecciones federales, estatales y locales las personas que tienen ciudadanía estadounidense, cumplen los requisitos de residencia de su estado, tienen al menos 18 años y están inscritas en el registro electoral.

LR Focus

Los ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos también pueden participar desde el extranjero. Esta posibilidad incluye a quienes tienen doble nacionalidad, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

En cuanto a la edad, la mayoría de los estados permite inscribirse antes de cumplir 18 años, pero el votante debe alcanzar esa edad el día de las elecciones. Algunos también permiten participar en las elecciones primarias con 17 años, siempre que la persona cumpla 18 antes de los comicios generales.

La inscripción electoral es otro requisito importante. Dakota del Norte es el único estado que no exige registrarse previamente para votar. Asimismo, las personas que no tienen una vivienda permanente también pueden ejercer este derecho si cumplen las disposiciones aplicables.

¿Quiénes no pueden votar en las elecciones estadounidenses?

Las personas que no tienen ciudadanía estadounidense no pueden participar en las elecciones federales. Esta restricción también alcanza a los extranjeros que cuentan con residencia permanente legal, conocida como Green Card.

Inscribirse o votar como extranjero en elecciones federales puede constituir una infracción de las leyes estadounidenses. Además, estas acciones podrían afectar una futura solicitud de naturalización e incluso generar consecuencias migratorias, como el riesgo de deportación.

También existen restricciones para algunas personas condenadas por determinados delitos graves. Sin embargo, las condiciones dependen del estado, el tipo de delito y la condena, por lo que no todas las personas con antecedentes penales pierden automáticamente el derecho al voto.

Una situación similar ocurre con algunas personas que tienen determinadas discapacidades mentales. Las limitaciones no son iguales en todo el país, ya que cada estado establece sus propias reglas.

Por otra parte, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios del país no pueden votar para elegir al presidente en las elecciones presidenciales.

¿Qué identificación se necesita para votar en Estados Unidos?

Los documentos que deben presentar los votantes dependen del estado donde participan en las elecciones. Algunas jurisdicciones exigen una identificación con fotografía, como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte. Otras aceptan determinados documentos sin foto o no solicitan identificación a la mayoría de los electores.

Por ello, no cualquier documento que incluya el nombre de una persona sirve para cumplir este requisito. Los votantes deben consultar las disposiciones de su estado antes de acudir a las urnas.

Además, quienes participan por primera vez en una elección federal estatal y se registraron por correo podrían necesitar documentación adicional si su identidad no fue verificada durante la inscripción. Entre los documentos aceptados para cumplir este requisito federal figuran una identificación vigente con fotografía o ciertos comprobantes actuales que incluyan el nombre y la dirección, como una factura de servicios o un estado bancario. Los estados pueden establecer condiciones adicionales.

¿Se puede votar si no se tiene la identificación requerida?

En algunos estados, los ciudadanos pueden firmar una declaración para confirmar su identidad. En otros, tienen la posibilidad de emitir una boleta provisional, que se mantiene separada mientras las autoridades electorales verifican si corresponde contabilizarla.

Sin embargo, entregar este tipo de papeleta no garantiza que el voto sea incluido en el resultado. En determinados casos, el elector debe presentar una identificación dentro de un plazo establecido por las autoridades.

Por eso, antes de abandonar el centro de votación, es importante consultar qué documentos faltan, cuándo deben entregarse y cómo comprobar si el voto fue aceptado.

Finalmente, la tarjeta de registro electoral no debe confundirse con una identificación válida para votar. No es necesario llevarla para participar, aunque sí se deben cumplir los requisitos documentales que establezca cada estado.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Las excepciones al imperio de la ley

Vanini: “Quiero convertirme en el mejor escritor peruano de esta época”

Mundo

A sus casi 80 años, un hombre temía no terminar de restaurar su cabaña en las montañas: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar su legado familiar

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

En 1817, José de San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta hacia Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputado Jair Manrique pide al Minedu implementar evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes

Keiko Fujimori elogia el modelo Bukele y afirma que Perú “debilitó y persiguió” a las FF. AA. y la PNP

Caso Sodalicio: ONU Derechos Humanos advierte que procesos judiciales contra Paola Ugaz fueron una forma de castigo