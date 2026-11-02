¿Quiénes pueden votar en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y cuáles son los requisitos? Este martes 3 de noviembre, EE. UU. celebrará sus elecciones de mitad de mandato. Conoce qué condiciones deben cumplir los ciudadanos para participar y qué documentos pueden presentar al votar.

Las elecciones serán clave para determinar qué partido controlará el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: AFP

Las elecciones serán clave para determinar qué partido controlará el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: AFP

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos permiten renovar los escaños del Congreso y definir qué partido tendrá la mayoría en sus dos cámaras legislativas. Sin embargo, para participar en estos comicios, los ciudadanos deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con la nacionalidad, la edad, la residencia y la inscripción electoral.

Aunque la ciudadanía estadounidense es el principal requisito, existen otras disposiciones que determinan quién puede ejercer el derecho al voto. Además, los documentos de identificación exigidos para participar cambian según las normas de cada estado.

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¿Quiénes pueden votar en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos?

Pueden votar en las elecciones federales, estatales y locales las personas que tienen ciudadanía estadounidense, cumplen los requisitos de residencia de su estado, tienen al menos 18 años y están inscritas en el registro electoral.

Los ciudadanos que viven fuera de Estados Unidos también pueden participar desde el extranjero. Esta posibilidad incluye a quienes tienen doble nacionalidad, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

En cuanto a la edad, la mayoría de los estados permite inscribirse antes de cumplir 18 años, pero el votante debe alcanzar esa edad el día de las elecciones. Algunos también permiten participar en las elecciones primarias con 17 años, siempre que la persona cumpla 18 antes de los comicios generales.

La inscripción electoral es otro requisito importante. Dakota del Norte es el único estado que no exige registrarse previamente para votar. Asimismo, las personas que no tienen una vivienda permanente también pueden ejercer este derecho si cumplen las disposiciones aplicables.

¿Quiénes no pueden votar en las elecciones estadounidenses?

Las personas que no tienen ciudadanía estadounidense no pueden participar en las elecciones federales. Esta restricción también alcanza a los extranjeros que cuentan con residencia permanente legal, conocida como Green Card.

Inscribirse o votar como extranjero en elecciones federales puede constituir una infracción de las leyes estadounidenses. Además, estas acciones podrían afectar una futura solicitud de naturalización e incluso generar consecuencias migratorias, como el riesgo de deportación.

También existen restricciones para algunas personas condenadas por determinados delitos graves. Sin embargo, las condiciones dependen del estado, el tipo de delito y la condena, por lo que no todas las personas con antecedentes penales pierden automáticamente el derecho al voto.

Una situación similar ocurre con algunas personas que tienen determinadas discapacidades mentales. Las limitaciones no son iguales en todo el país, ya que cada estado establece sus propias reglas.

Por otra parte, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios del país no pueden votar para elegir al presidente en las elecciones presidenciales.

¿Qué identificación se necesita para votar en Estados Unidos?

Los documentos que deben presentar los votantes dependen del estado donde participan en las elecciones. Algunas jurisdicciones exigen una identificación con fotografía, como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte. Otras aceptan determinados documentos sin foto o no solicitan identificación a la mayoría de los electores.

Por ello, no cualquier documento que incluya el nombre de una persona sirve para cumplir este requisito. Los votantes deben consultar las disposiciones de su estado antes de acudir a las urnas.

Además, quienes participan por primera vez en una elección federal estatal y se registraron por correo podrían necesitar documentación adicional si su identidad no fue verificada durante la inscripción. Entre los documentos aceptados para cumplir este requisito federal figuran una identificación vigente con fotografía o ciertos comprobantes actuales que incluyan el nombre y la dirección, como una factura de servicios o un estado bancario. Los estados pueden establecer condiciones adicionales.

¿Se puede votar si no se tiene la identificación requerida?

En algunos estados, los ciudadanos pueden firmar una declaración para confirmar su identidad. En otros, tienen la posibilidad de emitir una boleta provisional, que se mantiene separada mientras las autoridades electorales verifican si corresponde contabilizarla.

Sin embargo, entregar este tipo de papeleta no garantiza que el voto sea incluido en el resultado. En determinados casos, el elector debe presentar una identificación dentro de un plazo establecido por las autoridades.

Por eso, antes de abandonar el centro de votación, es importante consultar qué documentos faltan, cuándo deben entregarse y cómo comprobar si el voto fue aceptado.

Finalmente, la tarjeta de registro electoral no debe confundirse con una identificación válida para votar. No es necesario llevarla para participar, aunque sí se deben cumplir los requisitos documentales que establezca cada estado.