Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 31 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 31 de octubre.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 31 de octubre.Foto: Composición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 31 de octubre? Revisa el horóscopo de este sábado del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este sábado 31 de octubre?

  • Aries: Una energía especial te acompañará, lo que te permitirá levantarte desde muy temprano y avanzar todos tus pendientes. Por la noche, asistirás a un evento que disfrutarás mucho. Evita excesos.
  • Tauro: Aún te duele el comportamiento que tuvo esa persona contigo. Cuidado con generar rencor y dejar que ese sentimiento te conduzca a decir cosas que puedan herir. Contrólate y reflexiona.
  • Géminis: Luego de circunstancias negativas y de pérdida, se presentará una oportunidad a nivel laboral que será muy positiva. No lo dudes y acéptala. En el amor, llega alguien nuevo. Te sorprenderás.
  • Cáncer: A pesar de los obstáculos que enfrentas, tendrás la energía, el valor y la fuerza para sanar cualquier batalla. En el amor, los celos podrían conducirte a un conflicto innecesario. Puedes evitarlo.
  • Leo: Invertirás dinero en el bienestar familiar o en la decoración de tu casa, te sentirás satisfecho con los resultados. En lo social, te reunirás con amistades y pasarás un excelente momento. Lo necesitabas.
  • Virgo: No tienes deseos de ver a nadie, esto te llevaría a obviar mensajes, no responder llamadas ni aceptar las invitaciones que algunas amistades te harán. Piénsalo, necesitas distraerte y relajarte.
  • Libra: No sigas ahondando en una historia que ya terminó. Aunque puede costarte, haz el esfuerzo de cerrar capítulos si deseas iniciar una nueva historia sentimental. Nada del pasado volverá.
  • Escorpio: No dejes que los pensamientos negativos te invadan. Necesitas conversar con alguien de confianza y confesar todo lo que estás sintiendo. Contarás con apoyo para superar este mal momento.
  • Sagitario: Has tenido una semana muy desgastante y decidirás desconectarte y descansar. Hoy recuperarás el sueño perdido. En el amor, no dejes de responder a esa persona que necesita una respuesta.
  • Capricornio: Estarás conectado con tus sentimientos y te será fácil expresarlos, esto te permitirá acercarte a la persona que extrañas y reconciliarte. Es posible que realices un viaje corto. Lo disfrutarás.
  • Acuario: Cuidado, aléjate de alguien que sabes no es honesto con sus sentimientos. Es posible que gastes dinero en algo que no necesitas. Establece límites y evitarás perder tu estabilidad económica.
  • Piscis: Notas a la persona que te interesa distante. No insistas en buscar explicaciones y motivos. Con el correr de los días notarás un cambio de su parte que te permitirá aclarar todo malentendido.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina revela la dolorosa razón por la que decidió no tener hijos con Alfredo Zambrano: “Disfrutar lo que nos quede de vida”

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 28 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Marc Almond, voz de Soft Cell, anuncia su primer concierto en Perú: fecha, lugar y entradas

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 30 de octubre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 29 de octubre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 28 de octubre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

Fallece Richard Alarcón, arzobispo de Cusco a dos semanas de la visita del papa León XIV a la región

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados