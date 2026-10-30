La polémica compra millonaria en la Patagonia para la construcción de tres hidroeléctricas y una casa de lujo en 10.000 hectáreas El Departamento Provincial de Aguas autorizó en 2019 la utilización de recursos del arroyo Baguales, pero organizaciones cuestionan la sostenibilidad del megaproyecto.

Una inversión privada de capitales qataríes abrió un nuevo debate sobre el uso de los recursos naturales en la Patagonia argentina. El empresario Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri adquirió aproximadamente 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, provincia de Río Negro, donde proyecta construir tres centrales hidroeléctricas destinadas a abastecer un exclusivo complejo turístico y una residencia de lujo.

La operación se concretó en 2017 mediante Baguales Acquisitions S.A., sociedad vinculada al empresario qatarí y asociada al extenista argentino Gastón Gaudio. Los terrenos, que anteriormente pertenecían al grupo belga Burco, comprenden bosques nativos y sectores próximos al río Villegas, a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Al-Hajri es cercano a la familia real de Qatar y cuñado del emir Tamim bin Hamad Al Thani. Aunque no se precisó el monto de inversión previsto para el emprendimiento, la iniciativa contempla el desarrollo de Baguales Mountain Reserve, un complejo que busca alcanzar la autosuficiencia energética mediante infraestructura hidroeléctrica propia.

El componente energético comprende tres centrales denominadas ChiBa I, ChiaBa II y ChiBa III, que se instalarían sobre el arroyo Baguales. En conjunto, tendrían una capacidad de generación estimada de hasta 920 kilovatios, menos de un megavatio, destinada principalmente al abastecimiento interno de la propiedad, no a la distribución de electricidad al sistema interconectado.

Megaproyecto bajo cuestionamiento

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro otorgó en 2019 autorizaciones para utilizar los recursos hídricos del arroyo Baguales durante un periodo de 30 años. Las centrales podrán turbinar hasta 350 litros de agua por segundo en su planta principal, aunque la documentación oficial contempla distintos caudales máximos de captación estacional.

Las autorizaciones generaron cuestionamiento por parte de sectores políticos y organizaciones ambientales, que advierten sobre posibles consecuencias en el equilibrio de la cuenca, los bosques nativos y la biodiversidad de la zona.

Más allá de la generación eléctrica, uno de los principales puntos de controversia es el control y aprovechamiento del agua en una región de importancia ambiental. EcoNoticias advirtió que "El punto más sensible no es solo la electricidad, sino el acceso al agua pública".