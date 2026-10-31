Kast decide retirar al subsecretario de Justicia tras la cuestionada rebaja en la condena de pederastas sentenciados La oposición de izquierda considera insuficiente la renuncia de Silva y anunciará una acusación constitucional contra Rabat por su involucramiento en los decretos polémicos.

A pesar de la salida de Silva, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantendrá su cargo. Foto: AFP.

A pesar de la salida de Silva, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantendrá su cargo. Foto: AFP.

El presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia del subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de la controversia por los decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y pederastia. La decisión, confirmada mediante un comunicado de la Presidencia, se produjo después de que el funcionario publicara un video en redes sociales para explicar su participación en la firma de esas disposiciones.

Pese a la salida de Silva, el mandatario decidió mantener en el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien también recibió cuestionamientos por haber visado los decretos. Su continuidad generó diferencias entre los partidos que respaldan al Gobierno y motivó a la oposición de izquierda a anunciar una acusación constitucional en su contra.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La controversia se originó después de que se conociera que, entre marzo y septiembre de 2026, diferentes decretos firmados por el Ministerio de Justicia permitieron rebajar las penas de 56 condenados por abusos sexuales y pederastia. La mayoría de los beneficiados quedó en libertad. A estos casos se sumaron al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad.

El video que precipitó la salida de Silva

La destitución del subsecretario estuvo precedida por la difusión de una grabación que circuló durante la noche del jueves en los chats de dirigentes oficialistas. En ella, Silva defendió la legalidad del procedimiento y explicó por qué también había firmado los decretos.

Sin contar con una instrucción de La Moneda, el entonces funcionario publicó el video en sus redes sociales. Sus declaraciones generaron molestia en el Ejecutivo, especialmente porque fueron interpretadas como un intento de trasladar al ministro Rabat la responsabilidad por los criterios aplicados dentro de la polémica decisión.

"Cuando el Subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice", sostuvo Silva.

La Presidencia informó que su reemplazo será la abogada Josefina Soto, vinculada al centro de pensamiento del Partido Republicano (PR) y profesora en distintas universidades. "Junto con darle la bienvenida a la nueva subsecretaria, el Gobierno agradece a Luis Alejandro Silva, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia", indicó el comunicado oficial.

La oposición de izquierda calificó de 'insuficiente' la decisión y confirmó que presentará en los próximos días una acusación constitucional contra el ministro, quien anteriormente integró el equipo jurídico de Pinochet en varios juicios.