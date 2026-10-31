Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Kast decide retirar al subsecretario de Justicia tras la cuestionada rebaja en la condena de pederastas sentenciados

La oposición de izquierda considera insuficiente la renuncia de Silva y anunciará una acusación constitucional contra Rabat por su involucramiento en los decretos polémicos.

A pesar de la salida de Silva, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantendrá su cargo. Foto: AFP.
A pesar de la salida de Silva, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantendrá su cargo. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

El presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia del subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de la controversia por los decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y pederastia. La decisión, confirmada mediante un comunicado de la Presidencia, se produjo después de que el funcionario publicara un video en redes sociales para explicar su participación en la firma de esas disposiciones.

Pese a la salida de Silva, el mandatario decidió mantener en el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien también recibió cuestionamientos por haber visado los decretos. Su continuidad generó diferencias entre los partidos que respaldan al Gobierno y motivó a la oposición de izquierda a anunciar una acusación constitucional en su contra.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La controversia se originó después de que se conociera que, entre marzo y septiembre de 2026, diferentes decretos firmados por el Ministerio de Justicia permitieron rebajar las penas de 56 condenados por abusos sexuales y pederastia. La mayoría de los beneficiados quedó en libertad. A estos casos se sumaron al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad.

Puedes ver

EE. UU. despliega aviones militares capaces de lanzar más de 11.000 litros de retardante en segundos para frenar los incendios forestales: conocidos como C-130 Hércules

lr.pe

El video que precipitó la salida de Silva

La destitución del subsecretario estuvo precedida por la difusión de una grabación que circuló durante la noche del jueves en los chats de dirigentes oficialistas. En ella, Silva defendió la legalidad del procedimiento y explicó por qué también había firmado los decretos.

Sin contar con una instrucción de La Moneda, el entonces funcionario publicó el video en sus redes sociales. Sus declaraciones generaron molestia en el Ejecutivo, especialmente porque fueron interpretadas como un intento de trasladar al ministro Rabat la responsabilidad por los criterios aplicados dentro de la polémica decisión.

"Cuando el Subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice", sostuvo Silva.

La Presidencia informó que su reemplazo será la abogada Josefina Soto, vinculada al centro de pensamiento del Partido Republicano (PR) y profesora en distintas universidades. "Junto con darle la bienvenida a la nueva subsecretaria, el Gobierno agradece a Luis Alejandro Silva, por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia", indicó el comunicado oficial.

La oposición de izquierda calificó de 'insuficiente' la decisión y confirmó que presentará en los próximos días una acusación constitucional contra el ministro, quien anteriormente integró el equipo jurídico de Pinochet en varios juicios.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre Teresa de Calcuta dejó una reflexión emblemática sobre el trabajo difícil: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega"

¿A qué hora juega Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés EN VIVO HOY por LaLiga de España 2026?

Mundo

Madre Teresa de Calcuta dejó una reflexión emblemática sobre el trabajo difícil: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega"

En 1928 crearon un lago artificial en EE.UU. para generar electricidad: décadas después, peces introducidos arrasaron con su vegetación

El presidente de Polonia ordena a la Policía retirar el bloqueo al Constitucional y convoca consultas de emergencia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Procurador del JNE denuncia a López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones de connotación sexual contra Burneo

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

Más de 3 millones de peruanos votarán por sus autoridades en centros poblados