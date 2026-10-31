Procurador del JNE denuncia a López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones de connotación sexual contra Burneo

Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez fueron denunciados por el JNE ante la fiscalía de turno de Lurín.

Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez fueron denunciados por el JNE ante la fiscalía de turno de Lurín.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, informó que presentó una denuncia contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por los presuntos delitos de acoso y coacción. El hecho denunciado son expresiones de connotación sexual contra el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La denuncia ingresó a la fiscalía de turno de Lurín. Angulo sustentó el delito de acoso en el artículo 151-A del Código Penal y añadió el de coacción.

Video destacado ¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según explicó, el 24 de octubre Álvarez emitió expresiones con connotación sexual y agravantes contra Burneo en una presentación pública en ese distrito.

Angulo calificó de degradantes esas expresiones. “Ya se ha extralimitado en cuanto al límite de cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión jurisdiccional (…) ya son expresiones degradantes y además en cierta forma tratarían de condicionar un pronunciamiento del magistrado con relación al ejercicio de sus funciones y la independencia que debe haber en toda institución electoral”, explicó.

Los argumentos de la denuncia

El procurador explicó que el delito denunciado protege bienes jurídicos concretos. “Todos tienen derecho a la integridad, a la tranquilidad pública, a la libertad”, añadió.

Angulo recordó que el Tribunal Constitucional ya marcó la diferencia entre criticar a un funcionario, que es válido, e insultarlo o humillarlo. Lo segundo, según dijo, no está protegido y puede vulnerar derechos fundamentales de la persona.

Sostuvo que esas expresiones ya son de conocimiento público y se formularon de manera reiterada. Por eso, indicó, la Procuraduría decidió acudir al Ministerio Público.

Qué dijo Carlos Álvarez en Lurín

Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, retomó en ese evento de Lurín los dichos de López Aliaga, quien habló de introducir un morrocoy a Burneo.

El 28 de octubre, el JNE emitió un comunicado en el que condenó las expresiones. Sostuvo que las discrepancias políticas son legítimas, pero que su reiteración contribuye a "normalizar el insulto como forma de confrontación política".

El comunicado señaló que defender estos principios no significa limitar la crítica, pero que ninguna discrepancia política justifica el agravio ni la humillación.

El comunicado subrayó que Álvarez estaba rodeado de menores de edad en ese momento. El JNE puso los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y anunció que su Procuraduría emprendería acciones legales.

Qué dijo López Aliaga en abril

Tras la primera vuelta de las Elecciones Generales, López Aliaga se presentó frente a la sede del JNE para denunciar un supuesto fraude. No presentó pruebas y aseguró que Burneo y las autoridades electorales conspiraban en su contra. Pero no se detuvo ahí, porque incluso le dio al presidente del JNE plazo hasta las ocho de la noche del día siguiente para declarar la nulidad de los comicios.

"Un Morrocoy enorme para que te comportes como hombre", dijo López Aliaga. Según él, alrededor de un millón de peruanos no pudo votar por la demora en la instalación de mesas y la ubicación de algunos locales. El Pleno del JNE declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias.

El 7 de agosto, un despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado-Breña-Rímac-Jesús María abrió diligencias preliminares contra López Aliaga. Los presuntos delitos son contra la voluntad popular y otros, por sus cuestionamientos al proceso electoral y sus expresiones contra autoridades electorales, con el JNE como agraviado.

Esa disposición fiscal también menciona presuntos delitos contra la tranquilidad pública y contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Incluye un episodio del 1 de abril, tras un debate presidencial, en el que López Aliaga habría usado expresiones presuntamente intimidatorias contra Piero Corvetto, quien era entonces jefe de la ONPE.

En mayo, frente a la sede del JNE en Jesús María, amenazó con una "marcha de los cuatro suyos" si se proclamaba la segunda vuelta. La comparó con la protesta del año 2000 contra la dictadura de Alberto Fujimori.

López Aliaga también anunció una denuncia penal contra Burneo por presunta omisión de funciones. Sostuvo que el presidente del JNE debió suspender las elecciones la noche previa al 12 de abril por deficiencias en la distribución del material electoral.