Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Procurador del JNE denuncia a López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones de connotación sexual contra Burneo

Ronald Angulo sostiene que ambos se extralimitaron en sus reproches a decisiones del presidente del jurado.

Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez fueron denunciados por el JNE ante la fiscalía de turno de Lurín.
Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez fueron denunciados por el JNE ante la fiscalía de turno de Lurín.
Por
google iconLa República en Google

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo, informó que presentó una denuncia contra Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por los presuntos delitos de acoso y coacción. El hecho denunciado son expresiones de connotación sexual contra el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La denuncia ingresó a la fiscalía de turno de Lurín. Angulo sustentó el delito de acoso en el artículo 151-A del Código Penal y añadió el de coacción.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según explicó, el 24 de octubre Álvarez emitió expresiones con connotación sexual y agravantes contra Burneo en una presentación pública en ese distrito.

Angulo calificó de degradantes esas expresiones. “Ya se ha extralimitado en cuanto al límite de cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión jurisdiccional (…) ya son expresiones degradantes y además en cierta forma tratarían de condicionar un pronunciamiento del magistrado con relación al ejercicio de sus funciones y la independencia que debe haber en toda institución electoral”, explicó.

Los argumentos de la denuncia

El procurador explicó que el delito denunciado protege bienes jurídicos concretos. “Todos tienen derecho a la integridad, a la tranquilidad pública, a la libertad”, añadió.

Angulo recordó que el Tribunal Constitucional ya marcó la diferencia entre criticar a un funcionario, que es válido, e insultarlo o humillarlo. Lo segundo, según dijo, no está protegido y puede vulnerar derechos fundamentales de la persona.

Sostuvo que esas expresiones ya son de conocimiento público y se formularon de manera reiterada. Por eso, indicó, la Procuraduría decidió acudir al Ministerio Público.

Qué dijo Carlos Álvarez en Lurín

Álvarez, excandidato presidencial de País para Todos, retomó en ese evento de Lurín los dichos de López Aliaga, quien habló de introducir un morrocoy a Burneo.

El 28 de octubre, el JNE emitió un comunicado en el que condenó las expresiones. Sostuvo que las discrepancias políticas son legítimas, pero que su reiteración contribuye a "normalizar el insulto como forma de confrontación política".

El comunicado señaló que defender estos principios no significa limitar la crítica, pero que ninguna discrepancia política justifica el agravio ni la humillación.

El comunicado subrayó que Álvarez estaba rodeado de menores de edad en ese momento. El JNE puso los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y anunció que su Procuraduría emprendería acciones legales.

Qué dijo López Aliaga en abril

Tras la primera vuelta de las Elecciones Generales, López Aliaga se presentó frente a la sede del JNE para denunciar un supuesto fraude. No presentó pruebas y aseguró que Burneo y las autoridades electorales conspiraban en su contra. Pero no se detuvo ahí, porque incluso le dio al presidente del JNE plazo hasta las ocho de la noche del día siguiente para declarar la nulidad de los comicios.

"Un Morrocoy enorme para que te comportes como hombre", dijo López Aliaga. Según él, alrededor de un millón de peruanos no pudo votar por la demora en la instalación de mesas y la ubicación de algunos locales. El Pleno del JNE declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias.

El 7 de agosto, un despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado-Breña-Rímac-Jesús María abrió diligencias preliminares contra López Aliaga. Los presuntos delitos son contra la voluntad popular y otros, por sus cuestionamientos al proceso electoral y sus expresiones contra autoridades electorales, con el JNE como agraviado.

Esa disposición fiscal también menciona presuntos delitos contra la tranquilidad pública y contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Incluye un episodio del 1 de abril, tras un debate presidencial, en el que López Aliaga habría usado expresiones presuntamente intimidatorias contra Piero Corvetto, quien era entonces jefe de la ONPE.

En mayo, frente a la sede del JNE en Jesús María, amenazó con una "marcha de los cuatro suyos" si se proclamaba la segunda vuelta. La comparó con la protesta del año 2000 contra la dictadura de Alberto Fujimori.

López Aliaga también anunció una denuncia penal contra Burneo por presunta omisión de funciones. Sostuvo que el presidente del JNE debió suspender las elecciones la noche previa al 12 de abril por deficiencias en la distribución del material electoral.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aristóteles dejó una reflexión sobre la amistad y la felicidad: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque es imposible que sea feliz”

Detienen a técnico de la Marina por la presunta instalación de antenas ilegales cerca del penal Ancón I

Cronograma de pagos del sector público noviembre 2026: fechas de sueldos en el Banco de la Nación

Política

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

Más de 3 millones de peruanos votarán por sus autoridades en centros poblados

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

Más de 3 millones de peruanos votarán por sus autoridades en centros poblados

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”