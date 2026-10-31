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Flávio Bolsonaro se aferra a no aceptar la derrota y asegura que los resultado en Brasil son "matemáticamente imposible"

Durante una transmisión desde EE. UU., Bolsonaro pide a sus aliados en el Congreso que actúen como resistencia al Gobierno de Lula.

El senador dejó abierta la posibilidad de regresar a la presidencia antes de 2030. Foto: AFP.
El senador dejó abierta la posibilidad de regresar a la presidencia antes de 2030. Foto: AFP.
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El derrotado excandidato presidencial Flávio Bolsonaro volvió a poner en duda la legitimidad de las elecciones de su país. El Senado calificó los resultados de matemáticamente imposibles y atribuyó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva a lo que describió como un gol con la mano, sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones de fraude.

Durante una transmisión en directo desde Estados Unidos, donde se encuentra desde el pasado martes junto a su esposa y sus dos hijas, el dirigente ultraderechista cuestionó el resultado de los comicios y adelantó que ofrecerá explicaciones sobre las supuestas irregularidades.

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"Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones, que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano", afirmó.

Bolsonaro también instó a sus aliados a utilizar el Congreso como espacio de resistencia frente al Gobierno de Lula. En su intervención, llamó a convertirlo en una trinchera para impedir o retardar el gran caos que el actual presidente de la República va a instaurar. Sostuvo que el mandatario terminaría siendo derrocado antes de lo que muchos imaginaban por las medidas económicas radicales.

Comparó la situación económica actual con la que atravesó Brasil durante el Gobierno de Dilma Rousseff, entre 2011 y 2016, y aseguró que el escenario presente es mucho peor que el de aquella etapa, que terminó con la destitución de la expresidenta por parte del Congreso.

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No descarta volver a disputar la Presidencia

Pese a reconocer el respaldo de los casi sesenta millones de electores que lo apoyaron en las urnas, Flávio Bolsonaro dejó abierta la posibilidad de intentar regresar al poder antes de 2030. "Si es preciso, voy a estar a disposición", manifestó.

La declaración apuntó a una eventual disputa por el Ejecutivo antes de los plazos constitucionales ordinarios, en un contexto en el que el senador todavía no reconoce su derrota electoral. Lula obtuvo el 52% de los votos, frente al 48% alcanzado por el candidato del Partido Liberal (PL), una diferencia superior a los cuatro millones de sufragios.

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