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Política

Más de 3 millones de peruanos votarán por sus autoridades en centros poblados

A nivel nacional existen 3.300 municipalidades de centros poblados. Se escogerá un alcalde y cinco regidores por un periodo de cuatro años. Cajamarca es la región con mayor cantidad de centros poblados.

Ley 27972 reguló la creación, autonomía y organización de los centros poblados en el país. Foto: AFP
Ley 27972 reguló la creación, autonomía y organización de los centros poblados en el país. Foto: AFP
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Este domingo 1 de octubre 3.380.000 ciudadanos acudirán a las urnas para votar por sus autoridades en las elecciones de centros poblados. A nivel nacional, en 180 de las 196 municipalidades provinciales existen centros poblados, según información del INEI y la Reniec.

De los 3.300 municipalidades de centros poblados registrados, Cajamarca ocupa la mayor cantidad (434), seguido por Huancavelica (387), Puno (372), Huánuco (333), Ayacucho (272), Ancash (251) y Apurímac (210). En contraste, el menor índice se encuentra en Ica (5), Tumbes (7) y Madre de Dios (11).

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En los comicios de este domingo 1 de octubre se escogerán a las nuevas gestiones, integrada por un alcalde y cinco regidores, por un periodo de cuatro años. El proceso es responsabilidad del alcalde provincial, en coordinación del alcalde distrital y las autoridades electorales. Al igual que las otras autoridades elegidas el 4 de octubre, asumirán sus funciones desde el uno de enero del 2027.

En este año electoral, la Reniec tuvo a su cargo la elaboración de los padrones electorales de centros poblados a nivel nacional, en coordinación con las municipalidades provinciales. Para ello, los electores deberán acudir con su DNI.

Sin embargo, estas elecciones suelen presentar dificultades. En el 2022, las municipalidades provinciales informaron sobre poca participación de electores, demora en la instalación de mesas de sufragio y reclamos de electores por no encontrarse en el padrón.

El Pleno del JNE había solicitado a la Presidencia de la República acciones para asegurar la integridad personal y seguridad de los ciudadanos que participen en las elecciones. Para ello, pidieron que el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, de la Policía y la Defensoría actúen en el marco de sus competencias, replegando personal en los centros de votación.

"Se ha identificado que hay conflictos en 83 municipalidades provinciales en relación a cuestionamientos relacionados al padrón electoral por discrepancias entre la residencia y el registro en el padrón, ciudadanos que declaran no figurar o cuestionan la presencia de terceros en el padrón, o reclamos vinculados a la delimitación de los centros poblados (por pertenencia de anexos o comunidades a determinado centro poblado). Ello aunado a conflictos vinculados a la conformación de los comités electorales o la determinación de mesas de sufragio y al sorteo de sus miembros", alertó el ente electoral.

¿Qué es una municipalidad de centro poblado?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las municipalidades de centros poblados son órganos del gobierno local encargados de administrar y ejecutar las funciones y los servicios públicos locales que les delegan las municipalidades provinciales o distritales. Son creadas mediante ordenanza provincial, que establece su ámbito geográfico de responsabilidad, organización interna, funciones, servicios delegados y recursos asignados.

Una municipalidad de centro poblado puede comprender varios centros poblados dentro de su ámbito de responsabilidad, atendiendo las necesidades de las comunidades que lo integran.

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