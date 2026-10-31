Barcelona vs Alavés EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 de LaLiga de España El enfrentamiento por la segunda jornada de la LaLiga española entre los equipos de Barcelona y Alavés se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Alavés EN VIVO juegan HOY sábado 31 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la caída en el clásico español por 2-1 ante Real Madrid, el cuadro culé enfrentará a Alavés en una nueva jornada del campeonato. En cuanto al conjunto rival, empató 1-1 ante Málaga y alargó su mala racha de seis partidos sin conocer de victorias. Un dato a tener en cuenta es que de los últimos diez enfrentamientos directos, Barcelona ha ganado en nueve ocasiones.

Canal para ver Barcelona vs Alavés

El partido entre Barcelona y Alavés por la fecha 11 de LaLiga de España será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Barcelona vs Alavés

El duelo entre Barcelona y Alavés se disputará este sábado 31 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Estadio donde se juega Barcelona vs Alavés

Barcelona y Alavés se enfrentarán en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

Alineaciones Barcelona vs Alavés: posibles formaciones

Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, López, Rodri; Yamal, Gordon y Raphinha.

García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, López, Rodri; Yamal, Gordon y Raphinha. Alavés: Sivera; Ramos, Tengalia, Koski, Otto; Pérez, Ibáñez, Blanco, Rebbach; Boyé y Martínez.

Pronóstico de Barcelona vs Alavés

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Alavés.

Betsson: gana Barcelona (1,08), empate (11,00), gana Alavés (24,00)

Betano: gana Barcelona (1,11), empate (9,25), gana Alavés (23,00)

Caliente: gana Barcelona (1,09), empate (11,00), gana Alavés (32,00)

Bet365: gana Barcelona (1,10), empate (10,00), gana Alavés (21,00)

1XBet: gana Barcelona (1,10), empate (13,40), gana Alavés (31,00)

Doradobet: gana Barcelona (1,10), empate (11,00), gana Alavés (21,00).

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