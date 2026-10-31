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Barcelona vs Alavés EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 de LaLiga de España

El enfrentamiento por la segunda jornada de la LaLiga española entre los equipos de Barcelona y Alavés se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou.

Barcelona y Alavés se enfrentan en LaLiga de España. Foto: Barcelona/Alavés/composición LR
Barcelona y Alavés se enfrentan en LaLiga de España. Foto: Barcelona/Alavés/composición LR
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Barcelona vs Alavés EN VIVO juegan HOY sábado 31 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la caída en el clásico español por 2-1 ante Real Madrid, el cuadro culé enfrentará a Alavés en una nueva jornada del campeonato. En cuanto al conjunto rival, empató 1-1 ante Málaga y alargó su mala racha de seis partidos sin conocer de victorias. Un dato a tener en cuenta es que de los últimos diez enfrentamientos directos, Barcelona ha ganado en nueve ocasiones.

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Canal para ver Barcelona vs Alavés

El partido entre Barcelona y Alavés por la fecha 11 de LaLiga de España será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma de Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Barcelona vs Alavés

El duelo entre Barcelona y Alavés se disputará este sábado 31 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Estadio donde se juega Barcelona vs Alavés

Barcelona y Alavés se enfrentarán en el Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

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Alineaciones Barcelona vs Alavés: posibles formaciones

  • Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, López, Rodri; Yamal, Gordon y Raphinha.
  • Alavés: Sivera; Ramos, Tengalia, Koski, Otto; Pérez, Ibáñez, Blanco, Rebbach; Boyé y Martínez.

Pronóstico de Barcelona vs Alavés

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Alavés.

  • Betsson: gana Barcelona (1,08), empate (11,00), gana Alavés (24,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,11), empate (9,25), gana Alavés (23,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,09), empate (11,00), gana Alavés (32,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,10), empate (10,00), gana Alavés (21,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,10), empate (13,40), gana Alavés (31,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,10), empate (11,00), gana Alavés (21,00).

Últimos partidos de Barcelona

  • Barcelona 1-2 Real Madrid | 25.10.26
  • PSG 4-2 Barcelona | 20.10.26
  • Real Betis 2-5 Barcelona | 17.10.26
  • Galatasaray 1-4 Barcelona | 13.10.26
  • Barcelona 3-0 Getafe | 10.10.26

Últimos partidos de Alavés

  • Alavés 1-1 Málaga | 23.10.26
  • Celta de Vigo 2-1 Alavés | 18.10.26
  • Alavés 1-2 Atlético de Madrid | 10.10.26
  • Athletic Club 0-0 Alavés | 19.09.26
  • Alavés 0-1 Valencia | 15.09.26

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