Estatuas encontradas en una necrópolis del antiguo Egipto tendrían la clave para la ubicación de la tumba perdida de Imhotep Durante siglos, el paradero de uno de los personajes más importantes de esta antigua civilización ha desconcertado a los arqueólogos. Ahora, unas esculturas podrían brindar una pista.

Dos esculturas de granito descubiertas en Saqqara podrían aportar nuevas pistas sobre el paradero de Imhotep, uno de los hombres más influyentes del antiguo Egipto al que se atribuye el diseño de la pirámide escalonada del faraón Djoser. Aunque los objetos fueron encontrados en una tumba de una época posterior, el famoso arqueólogo Zahi Hawass sostiene que fueron elaborados durante la III Dinastía, cuando el funcionario estuvo en servicio.

Saqqara es una zona donde los investigadores llevan décadas intentando localizar el entierro de Imhotep. La presencia de esculturas vinculadas con Djoser y su familia en el mismo lugar podría ofrecer nuevas pistas sobre la ubicación de antiguos monumentos. Sin embargo, hasta ahora no existe una conexión directa entre las estatuas y la tumba perdida.

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Unas estatuas reavivan la búsqueda de la tumba de Imhotep

Las dos esculturas fueron recuperadas de la mastaba de Userefre, una tumba descubierta en abril de 2025 en el cementerio de Teti, al norte de la pirámide escalonada. Las autoridades egipcias identificaron a Userefre como hijo del faraón Userkaf, perteneciente a la V Dinastía.

Estatua de Imhotep sentado. Foto: Museo Metropolitano de Arte / Wikimedia

Una de las piezas está tallada en granito negro y lleva el nombre de un sacerdote llamado Tp-m-ankh. La otra, elaborada en granito gris, representa a un funcionario identificado como Aym-rn-khp, quien tenía los títulos de “príncipe de Elkab” y “juez principal”.

Hawass considera que ambas figuras pertenecen a la III Dinastía por sus características, materiales e inscripciones. Además, plantea que la primera estatua conserva algunos de los ejemplos más antiguos de títulos sacerdotales y administrativos que posteriormente se utilizaron durante la V Dinastía.

El descubrimiento también incluyó varias esculturas de granito rojo relacionadas con Djoser, su esposa y sus diez hijas. Las primeras investigaciones sugieren que originalmente estuvieron cerca de la pirámide escalonada y después fueron trasladadas a la tumba de Userefre.

Para Hawass, esta concentración de objetos antiguos refuerza la posibilidad de que el entierro de Imhotep se encuentre en el norte de Saqqara.

¿Por qué la tumba de Imhotep sigue siendo un misterio?

Imhotep fue uno de los principales funcionarios de la corte de Djoser y es tradicionalmente reconocido como el responsable del diseño de su pirámide escalonada. Con el paso del tiempo, también fue venerado por su sabiduría y asociado con la medicina.

Su tumba ha sido buscada durante generaciones. En el siglo XX, el egiptólogo británico Walter Bryan Emery exploró el norte de Saqqara y consideró que una gran mastaba podría corresponder al entierro del antiguo personaje, aunque nunca logró identificar a su propietario.

El nuevo estudio, publicado en The Journal of Egyptian Archaeology, aporta elementos para continuar las investigaciones, pero no resuelve el misterio. Otros especialistas consideran que las esculturas pudieron trasladarse desde un sitio ceremonial cercano o incluso haberse elaborado siglos después del reinado de Djoser.

Además, ninguna inscripción de las piezas menciona a Imhotep. Por ahora, su importancia radica en las pistas que ofrecen sobre los monumentos antiguos de Saqqara y su posible ubicación.