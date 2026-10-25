En 2023, un arqueólogo descubrió 3 campamentos romanos mientras revisaba Google Earth; estos revelarían una campaña militar en Arabia que no figura en los relatos históricos Las estructuras tienen similitudes con los campamentos temporales utilizados por soldados romanos y podrían marcar una expedición militar no documentada.

Un equipo de la Universidad de Oxford identificó tres posibles campamentos militares romanos en el sur de Jordania gracias a imágenes satelitales. El hallazgo comenzó cuando el arqueólogo Michael Fradley observó en Google Earth una tenue forma rectangular mientras estudiaba una zona cercana a la frontera con Arabia Saudita. Su diseño coincidía con el de los campamentos temporales utilizados por los soldados romanos durante sus desplazamientos.

Al revisar el terreno cercano, los investigadores encontraron otras dos estructuras similares. Las tres aparecen alineadas hacia Dûmat al-Jandal, en la región de Jawf, en Arabia Saudita. Para los investigadores, esta disposición podría ser la huella de una expedición militar romana que hasta ahora no había sido documentada, aunque todavía no existe evidencia suficiente para confirmar cuándo fueron construidos los campamentos.

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Tres campamentos en medio del desierto

Las estructuras se encuentran al este de Bayir y presentan características que permitieron identificarlas como posibles campamentos romanos. Tienen una forma similar a una carta de baraja, entradas simétricas y estructuras conocidas como 'tituli' frente a sus accesos.

No hay registro de una incursión militar romana en esta región. Los arqueólogos creen que los campamentos pueden haber sido parte de un ataque secreto planeado. Foto: Antiquity

El campamento occidental es el más grande, con unos 125 por 105 metros y una superficie aproximada de 1.291 hectáreas. Los otros dos tienen alrededor de 95 por 65 metros cada uno. Además, el campamento oriental se encuentra a 37,7 kilómetros al este-sureste del central.

Los investigadores recurrieron a imágenes de distintas épocas para estudiar el lugar. Una imagen de 2017 muestra el campamento oriental, mientras que las fotografías satelitales de 1982 permitieron comprobar cómo era el terreno antes de que gran parte de la zona fuera transformada por sistemas de riego. Estas imágenes más antiguas no revelaron otros campamentos, aunque los autores advierten que algunas estructuras pudieron quedar cubiertas por arena.

Una posible campaña romana que no aparece en las fuentes

La importancia del descubrimiento está relacionada con la historia del reino nabateo. La muerte de su último rey, Rabbel II Soter, en el año 106 d. C., fue seguida por la anexión del territorio al dominio romano. Tradicionalmente, este proceso se ha considerado relativamente pacífico porque los relatos romanos no describen una gran campaña militar.

Un mapa que muestra que tres campamentos romanos corren en línea aproximadamente de este a sur hacia el desierto desde un oasis en Bayir. Foto: Antiquity

Los tres campamentos podrían ofrecer una imagen diferente. Su alineación hacia Dûmat al-Jandal y su ubicación en una ruta que se adentra en el desierto hacen posible que fueran levantados durante una marcha del ejército romano.

El profesor Andrew Wilson, coautor del estudio publicado en 2023 en Antiquity, señaló que, si la datación de principios del siglo II es correcta, los campamentos sugieren que la anexión no fue completamente sencilla y que Roma pudo haberse movido rápidamente para asegurar el reino.

Sin embargo, los propios investigadores presentan esta interpretación como una hipótesis. Los campamentos todavía no han sido excavados ni examinados directamente y no cuentan con una fecha arqueológica que permita atribuirlos con seguridad a la anexión de los nabateos.

El campamento más grande deja otra incógnita

El hallazgo también plantea dudas sobre la organización de las tropas. El campamento occidental es casi el doble de espacioso que los otros dos, por lo que todavía no se puede asumir que los tres albergarían una fuerza militar uniforme.

Andrew Wilson expresó su sorpresa por esta diferencia. Entre las posibilidades planteadas está que el campamento occidental tuviera una guarnición menor o que hubiera desempeñado una función de apoyo, como proporcionar agua a los otros grupos.

Los investigadores consideran que nuevas búsquedas cerca de Dûmat al-Jandal y Sakaka podrían aportar más pistas sobre el posible recorrido de la expedición. Por ahora, las imágenes satelitales han permitido detectar una posible ruta militar romana desconocida, pero será necesario investigar directamente las estructuras para determinar qué ocurrió realmente en ese remoto sector de Arabia.