Descubren huellas de patas de perro de hace 4.000 años en el ladrillo de adobe en una casa incendiada de la Edad del Bronce El ladrillo, encontrado en los restos de una vivienda destruida por un incendio, muestra cómo el can caminó sobre el bloque húmedo.

Huella de perro en un ladrillo de barro, similar a la encontrada en Turquía. Imagen no asociada a los hallazgos. Foto: Hols/Shutterstock

Huella de perro en un ladrillo de barro, similar a la encontrada en Turquía. Imagen no asociada a los hallazgos. Foto: Hols/Shutterstock

Unas pequeñas huellas de patas quedaron marcadas en un ladrillo de barro hace unos 4.000 años y, por una casualidad, permanecieron intactas hasta nuestros días. El hallazgo ocurrió en Tavşanlı Höyük, una antigua ciudad de la Edad del Bronce ubicada en el oeste de Turquía, donde los arqueólogos encontraron el ladrillo entre los restos de una vivienda que había sido destruida por un incendio.

El animal caminó sobre el bloque cuando todavía estaba húmedo y se secaba al sol. El ladrillo, elaborado con tierra, paja y agua, terminó incorporándose a la pared de una casa. Mucho tiempo después, cuando la vivienda quedó reducida a escombros, las marcas del perro quedaron protegidas y pudieron ser recuperadas por los investigadores.

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Una huella de la vida cotidiana hace 4.000 años

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, se refirió en un comunicado al animal como un amigo de cuatro patas y describió las marcas como una pequeña muestra de la vida cotidiana durante la Edad del Bronce. También agradeció al equipo de excavación dirigido por Erkan Fidan, que trabaja en el lugar desde 2021.

Este adobe, encontrado en los escombros de una estructura que se derrumbó debido a un incendio en la Edad del Bronce. Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía

Tavşanlı Höyük es un montículo formado por sucesivos asentamientos construidos en el mismo sitio. Se encuentra a unas cero coma seis millas al sur de la localidad de Tavşanlı, en la provincia de Kütahya, y ocupa al menos 111 acres.

El lugar tiene una historia mucho más antigua. La primera ocupación se remonta a unos 8.000 años, aunque las inundaciones transformaron posteriormente el asentamiento original en una zona pantanosa. Durante la Edad del Bronce, el área volvió a ser habitada y sus pobladores permanecieron allí durante unos 1.500 años, entre 3200 y 1700 a. C.

Una ciudad destruida y otros hallazgos

Alrededor de 1700 a. C., un ataque provocó un incendio que destruyó la ciudad. Los arqueólogos encontraron armas, entre ellas dagas y puntas de flecha, además de los restos de dos personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de una vivienda. Según la oficina del gobernador, se conservaron el cerebro de una de ellas y la piel carbonizada de la otra. Sin embargo, no se ha informado si esa vivienda corresponde a la casa donde apareció el ladrillo con las huellas del perro.

Las excavaciones también han permitido recuperar una serie de objetos que muestran los vínculos de la antigua ciudad con otras regiones. Entre ellos hay un sello de terracota con características relacionadas con el Imperio hitita y el mundo del Egeo, avellanas de unos 4.200 años y figuras con rostros de búho similares a las asociadas con Troya.

En 2024 apareció además un sello cilíndrico de fayenza, un material cerámico vidriado, que estaría relacionado con contactos comerciales hacia el este y el oeste.

Mientras la ciudad quedó destruida y abandonada, las pequeñas marcas dejadas por aquel perro sobrevivieron en el barro. Hoy, esas huellas permiten observar un instante sencillo de la vida cotidiana de una comunidad que desapareció hace miles de años.