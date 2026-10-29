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Sociedad

Callao: atacan a balazos a una cúster y un colectivo en menos de dos horas de diferencia

Los atentados ocurrieron en las inmediaciones de las avenidas Pérez Salmón y Colonial. Los conductores de ambas unidades resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión.

Dos ataques se registraron en el Callao este 29 de octubre
Dos ataques se registraron en el Callao este 29 de octubreComposición LR / Difusión
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Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró la noche de este jueves 29 de octubre en el Callao. Esta vez, una cúster que trasladaba a varios pasajeros fue atacada a balazos por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, en la avenida Pérez Salmón, cerca del pasaje Villegas, a espaldas del Cementerio Baquíjano.

Producto del atentado, el conductor resultó herido y fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece con diagnóstico reservado.

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Cúster atacada en el Callao la noche del 29 de octubre

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El chofer fue identificado como Edson Arantes Ramos Casimiro, de aproximadamente 43 años. La unidad, de placa W2Y-792, pertenecería a la empresa de Transportes, Servicios e Inversiones Jufi Dextre S. A., más conocida como JD, que cubre la ruta de la avenida Óscar R. Benavides, conocida como avenida Colonial.

Tras el ataque, efectivos policiales de la comisaría de Ramón Castilla y del Escuadrón de Emergencia llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias. Asimismo, peritos de Criminalística recogieron evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del atentado.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. Sin embargo, no se descarta que el atentado esté relacionado con un posible caso de extorsión contra la empresa de transporte.

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Segundo ataque armado contra un conductor en el Callao

Este sería el segundo ataque a balazos registrado esta tarde en el Callao. Dos horas antes, un conductor que hacía taxi colectivo de Lima a Callao fue baleado mientras circulaba por la cuadra 32 de la avenida Colonial, cerca del boulevard Simón Bolívar, en el distrito de Bellavista al límite con Callao.

La víctima también fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión con pronóstico reservado. Ambos hechos ocurrieron a poca distancia entre sí, lo que generó preocupación entre los vecinos de este sector de la región chalaca.

Colectivo interceptado en el Callao el 29 de octubre

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