Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori cambiaría a Galarreta y Jorge Gavidia en vivo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

La tumba decorada de un alto funcionario del antiguo Egipto fue descubierta con raras estatuas de madera y herramientas de bronce

Los investigadores también encontraron una puerta falsa que pertenecía a una mujer sacerdotisa.

Arqueólogos descubren una sala abovedada repleta de objetos. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto
Arqueólogos descubren una sala abovedada repleta de objetos. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto
Por
google iconLa República en Google

Arqueólogos egipcios descubrieron en Saqqara una cámara funeraria decorada perteneciente a Weni, un alto funcionario del Reino Antiguo. El hallazgo se produjo dentro de una mastaba de ladrillos de barro situada al noroeste de la pirámide del rey Merenre, en el cementerio de Merenre, al sur de Saqqara.

Las inscripciones de las paredes se conservaron en buenas condiciones y permitieron identificar a la persona y conocer los numerosos cargos que ocupó. Entre ellos figuran alcalde, sacerdote sem, supervisor de todos los apartamentos reales, tesorero de la casa del norte, único compañero y señor de la ciudad de Kab. Estos títulos muestran que estuvo vinculado tanto a tareas administrativas como religiosas y permaneció cerca de la autoridad real.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Egipto reabre una tumba de 3.400 años que fue saqueada hace siglos: aún conserva pinturas y jeroglíficos a 14 metros bajo tierra

lr.pe

Dos estatuas de madera y herramientas poco comunes

Directamente sobre la cámara funeraria, los arqueólogos encontraron una sala abovedada con diversos objetos. Entre ellos había dos pequeñas estatuas de madera representadas en una poco habitual postura de adoración.

Interior de la tumba. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Interior de la tumba. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Mohamed Abdel Badie, jefe del Sector de Antigüedades Egipcias, señaló en un comunicado que estas figuras aportan nueva información sobre los objetos colocados en las tumbas y sobre la manera en que se utilizaban las distintas habitaciones de las mastabas.

El equipo también recuperó instrumentos de bronce que los especialistas consideran posiblemente relacionados con prácticas médicas. Sin embargo, los textos de la tumba no identifican a Weni como médico, por lo que todavía no está claro qué relación tenía con estas herramientas ni para qué fueron utilizadas.

Puedes ver

Ponen en marcha una tuneladora de 1.680 toneladas que perforará nueve metros de roca al día para construir un túnel de US$16.000 millones

lr.pe

Los restos de Weni revelan cómo era su vida

El hallazgo también permitió estudiar los restos de Weni. Los primeros análisis indican que murió después de los 50 años y que padecía una enfermedad dental avanzada, además de problemas en los tejidos que rodeaban sus dientes.

Su esqueleto presenta, además, señales compatibles con un esfuerzo físico intenso y repetido. El dato resulta llamativo debido al elevado rango que ocupó.

Dr. Amr El-Tayeb, director del área de antigüedades de Saqqara y jefe de la misión, afirmó que estos descubrimientos permiten conocer mejor la salud y la vida cotidiana durante esa época.

La misión continuará estudiando la arquitectura, las inscripciones, el arte, los objetos y los contextos funerarios para determinar cómo se utilizó la mastaba y cómo cambiaron sus espacios a lo largo de sus distintas fases de construcción.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Terror para inmigrantes indocumentados en EE.UU | Pareja de esposos fue detenida por el ICE y temen lo peor para su hija pequeña

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil luego de su histórica derrota electoral frente a Lula

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre

Mundo

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil luego de su histórica derrota electoral frente a Lula

Colisión de dos trenes en España deja al menos 64 muertos y 80 heridos; autoridades hablan de una "tragedia importante"

Así es el Lago Oeste de Hangzhou: un recorrido por el patrimonio de la humanidad y uno de los museos más antiguos de China

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Madre de Dios: “No conocemos al ‘Chili’ ni integramos ninguna banda criminal”

ANC-PJ inicia nueva investigación a los ex jueces del caso Humala

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"