La tumba decorada de un alto funcionario del antiguo Egipto fue descubierta con raras estatuas de madera y herramientas de bronce Los investigadores también encontraron una puerta falsa que pertenecía a una mujer sacerdotisa.

Arqueólogos egipcios descubrieron en Saqqara una cámara funeraria decorada perteneciente a Weni, un alto funcionario del Reino Antiguo. El hallazgo se produjo dentro de una mastaba de ladrillos de barro situada al noroeste de la pirámide del rey Merenre, en el cementerio de Merenre, al sur de Saqqara.

Las inscripciones de las paredes se conservaron en buenas condiciones y permitieron identificar a la persona y conocer los numerosos cargos que ocupó. Entre ellos figuran alcalde, sacerdote sem, supervisor de todos los apartamentos reales, tesorero de la casa del norte, único compañero y señor de la ciudad de Kab. Estos títulos muestran que estuvo vinculado tanto a tareas administrativas como religiosas y permaneció cerca de la autoridad real.

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Dos estatuas de madera y herramientas poco comunes

Directamente sobre la cámara funeraria, los arqueólogos encontraron una sala abovedada con diversos objetos. Entre ellos había dos pequeñas estatuas de madera representadas en una poco habitual postura de adoración.

Interior de la tumba. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Mohamed Abdel Badie, jefe del Sector de Antigüedades Egipcias, señaló en un comunicado que estas figuras aportan nueva información sobre los objetos colocados en las tumbas y sobre la manera en que se utilizaban las distintas habitaciones de las mastabas.

El equipo también recuperó instrumentos de bronce que los especialistas consideran posiblemente relacionados con prácticas médicas. Sin embargo, los textos de la tumba no identifican a Weni como médico, por lo que todavía no está claro qué relación tenía con estas herramientas ni para qué fueron utilizadas.

Los restos de Weni revelan cómo era su vida

El hallazgo también permitió estudiar los restos de Weni. Los primeros análisis indican que murió después de los 50 años y que padecía una enfermedad dental avanzada, además de problemas en los tejidos que rodeaban sus dientes.

Su esqueleto presenta, además, señales compatibles con un esfuerzo físico intenso y repetido. El dato resulta llamativo debido al elevado rango que ocupó.

Dr. Amr El-Tayeb, director del área de antigüedades de Saqqara y jefe de la misión, afirmó que estos descubrimientos permiten conocer mejor la salud y la vida cotidiana durante esa época.

La misión continuará estudiando la arquitectura, las inscripciones, el arte, los objetos y los contextos funerarios para determinar cómo se utilizó la mastaba y cómo cambiaron sus espacios a lo largo de sus distintas fases de construcción.