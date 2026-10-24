El impresionante túnel submarino Eysturoyartunnilin, inaugurado en diciembre de 2020, se encuentra en las islas Feroe, conectando Streymoy y Eysturoy con una longitud de 11,2 km. | Foto: Traveler

El impresionante túnel submarino Eysturoyartunnilin, inaugurado en diciembre de 2020, se encuentra en las islas Feroe, conectando Streymoy y Eysturoy con una longitud de 11,2 km. | Foto: Traveler

Conducir bajo el océano y encontrarse con una estructura que parece una medusa gigante es posible en las islas Feroe, un archipiélago del Atlántico Norte perteneciente al Reino de Dinamarca. Allí se encuentra un singular túnel submarino que combina ingeniería y arte en un mismo espacio.

Esta infraestructura forma parte del túnel Eysturoyartunnilin, una vía de 11,2 kilómetros inaugurada en diciembre de 2020. Aunque el túnel alcanza los 187 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo, la intersección circular se ubica a unos 72 metros bajo la superficie del agua.

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Una obra de arte bajo el océano Atlántico

El elemento más llamativo de la rotonda es su decoración. En el centro se conserva un pilar de roca natural que el artista feroés Tróndur Patursson transformó en el eje de una instalación artística. A su alrededor se extiende una escultura de acero de aproximadamente 80 metros de longitud.

La obra está formada por figuras humanas que se dan la mano y evocan una danza tradicional de las islas Feroe. Las luces azuladas y verdosas iluminan la estructura y crean una imagen que recuerda a una medusa suspendida en la oscuridad del océano. De ahí proviene el nombre popular con el que se conoce este lugar.

El túnel submarino que redujo los tiempos de viaje

Más allá de su atractivo visual, el Eysturoyartunnilin cumple una función esencial para la movilidad del archipiélago, cuyas montañas y fiordos dificultan los desplazamientos por carretera. La vía conecta la isla de Streymoy, donde se encuentra la capital, Tórshavn, con Eysturoy y varias de sus localidades.

Antes de la apertura del túnel, el trayecto entre Tórshavn y Runavík podía durar alrededor de 64 minutos y cubrir unos 55 kilómetros. Con esta conexión, el recorrido se redujo a aproximadamente 16 minutos y 17 kilómetros. Durante 2025, más de 2,3 millones de vehículos atravesaron la infraestructura, una media superior a los 6.000 desplazamientos diarios.