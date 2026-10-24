Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

El túnel submarino de las islas Feroe parece una medusa gigante, tiene figuras humanas iluminadas y se encuentra a 72 metros bajo el agua

Además de su atractivo visual, el túnel reduce drásticamente el tiempo de viaje entre una ciudad y la otra, pasando de 64 minutos a solo 16, mejorando la conexión del archipiélago.

El impresionante túnel submarino Eysturoyartunnilin, inaugurado en diciembre de 2020, se encuentra en las islas Feroe, conectando Streymoy y Eysturoy con una longitud de 11,2 km.
El impresionante túnel submarino Eysturoyartunnilin, inaugurado en diciembre de 2020, se encuentra en las islas Feroe, conectando Streymoy y Eysturoy con una longitud de 11,2 km. | Foto: Traveler
Por
google iconLa República en Google

Conducir bajo el océano y encontrarse con una estructura que parece una medusa gigante es posible en las islas Feroe, un archipiélago del Atlántico Norte perteneciente al Reino de Dinamarca. Allí se encuentra un singular túnel submarino que combina ingeniería y arte en un mismo espacio.

Esta infraestructura forma parte del túnel Eysturoyartunnilin, una vía de 11,2 kilómetros inaugurada en diciembre de 2020. Aunque el túnel alcanza los 187 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo, la intersección circular se ubica a unos 72 metros bajo la superficie del agua.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

El filósofo chino que dejó una reflexión sobre la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero uno recto se convierte en madera"

lr.pe

Una obra de arte bajo el océano Atlántico

El elemento más llamativo de la rotonda es su decoración. En el centro se conserva un pilar de roca natural que el artista feroés Tróndur Patursson transformó en el eje de una instalación artística. A su alrededor se extiende una escultura de acero de aproximadamente 80 metros de longitud.

La obra está formada por figuras humanas que se dan la mano y evocan una danza tradicional de las islas Feroe. Las luces azuladas y verdosas iluminan la estructura y crean una imagen que recuerda a una medusa suspendida en la oscuridad del océano. De ahí proviene el nombre popular con el que se conoce este lugar.

Puedes ver

Una tumba de piedra de 55 metros y con "antenas" descubierta en el desierto del Sahara fue construida hace más de 4.000 años

lr.pe

El túnel submarino que redujo los tiempos de viaje

Más allá de su atractivo visual, el Eysturoyartunnilin cumple una función esencial para la movilidad del archipiélago, cuyas montañas y fiordos dificultan los desplazamientos por carretera. La vía conecta la isla de Streymoy, donde se encuentra la capital, Tórshavn, con Eysturoy y varias de sus localidades.

Antes de la apertura del túnel, el trayecto entre Tórshavn y Runavík podía durar alrededor de 64 minutos y cubrir unos 55 kilómetros. Con esta conexión, el recorrido se redujo a aproximadamente 16 minutos y 17 kilómetros. Durante 2025, más de 2,3 millones de vehículos atravesaron la infraestructura, una media superior a los 6.000 desplazamientos diarios.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Regatas vs Alianza Lima EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Mundo

Una pareja vivió a 25 metros de una antena de telefonía en Argentina y, tras 26 años de juicio, recibirá una indemnización millonaria

Murió su esposo, fundador de The North Face, y ella continuó su proyecto: donó más de 400.000 hectáreas para proteger la Patagonia chilena

Una tumba de piedra de 55 metros y con "antenas" descubierta en el desierto del Sahara fue construida hace más de 4.000 años

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez al expresidente en Barbadillo

Atacan a golpes a Carlo Navea, reportero que denunció casos de corrupción en EsSalud y el Minsa