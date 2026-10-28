Asamblea General de la ONU rechaza embargo de Estados Unidos contra Cuba tras enfrentamiento entre representantes Cuba denunció presiones diplomáticas de Estados Unidos para disminuir el apoyo a esta iniciativa, presentada anualmente desde 1992. La nueva propuesta menciona las restricciones al suministro de combustible.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra Cuba, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la iniciativa obtuvo una amplia mayoría, el resultado representó el menor respaldo a la isla desde 1995, en un contexto marcado por las denuncias de La Habana sobre las presiones diplomáticas.

En las semanas previas a la votación, el Gobierno cubano acusó a Estados Unidos de desplegar una ofensiva diplomática para conseguir que varios países retiraran su apoyo a la resolución, presentada anualmente desde 1992 para exigir el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero.

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La propuesta de este año incorporó una referencia a las consecuencias de las restricciones al suministro de combustible que Estados Unidos aplica a la isla desde enero. Tras conocerse el resultado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró la votación en la red social X y cuestionó las gestiones de Washington.

Escribió: "El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE. UU. para cambiar el rumbo de esta votación".

Un enfrentamiento previo

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante el debate sobre el embargo estadounidense contra La Habana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El intercambio provocó la suspensión momentánea de la sesión.

Todo comenzó cuando Waltz criticó el comunismo en Cuba y acusó al expresidente Fidel Castro de enviar a miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración.

Mientras el embajador estadounidense hablaba desde la tribuna, Rodríguez y otros diplomáticos cubanos golpearon las mesas en señal de protesta. El canciller abandonó entonces su asiento y se acercó a la tribuna para solicitar al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al representante estadounidense.

"Espero que todos, señor presidente, escuchen a la delegación (de Cuba) en este momento. Imagina lo que pasa cuando alguien hace preguntas en La Habana, no en una sala llena de embajadores y cámaras. Imagina lo que les pasa a esas personas", indicó Waltz. Además, expresó: "Esto son las Naciones Unidas. No es su dictadura comunista. No puede silenciarme".

Pese a los llamados al orden de Rahman y la advertencia de suspender la sesión, la confrontación continuó. Rodríguez respondió al embajador estadounidense: "Eres un mentiroso". A esto, Waltz replicó: "Embajador de respaldo, retrocede, esto no es La Habana. No me vas a intimidar. ¿Entiendes con quién estás tratando? Esto es América".

La presidencia de la Asamblea suspendió brevemente la sesión y pidió a los representantes que regresaran a sus asientos. Después de que Rahman le concediera formalmente la palabra, Rodríguez aseguró que Waltz estaba atentando contra la dignidad del público y del Gobierno de Cuba. "Vuelve a mentir, y le deseo un futuro mejor en otras funciones, pero en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad su desempeño deja mucho que desear".