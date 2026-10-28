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China lanza oficialmente el proyecto de construcción de una “isla científica” móvil del tamaño de un portaviones

La estructura tendrá alrededor de 15 pisos de altura y estará diseñada para resistir tormentas, olas de hasta 20 metros e incluso explosiones nucleares.

China presenta su plan para la primera isla móvil del mundo. Foto: Shanghai Jiao Tong University
China presenta su plan para la primera isla móvil del mundo. Foto: Shanghai Jiao Tong University
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China inició oficialmente la construcción de una gigantesca plataforma flotante destinada a la investigación científica en alta mar. El proyecto, liderado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái (SJTU), contempla una estructura semisumergible de doble casco que podrá desplazarse por el océano y permanecer durante largos periodos en condiciones marítimas extremas.

El 18 de octubre, la universidad firmó un contrato de construcción por más de 405 millones de dólares con un astillero perteneciente a China State Shipbuilding Corporation. La instalación, considerada la primera isla artificial móvil y autosuficiente de este tipo, deberá estar terminada y entregada en junio de 2030, informa South China Morning Post.

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Una plataforma para investigar en mar abierto

La llamada Instalación Flotante de Investigación Residente para Todo Tipo de Clima de Aguas Profundas fue incluida como una infraestructura científica nacional importante dentro del XIV Plan Quinquenal de China. El proyecto es resultado de una década de investigación y planificación.

La plataforma busca resolver una dificultad habitual de las expediciones científicas en aguas profundas. Los barcos de investigación pueden tener problemas para mantenerse estables durante mucho tiempo cuando enfrentan fuertes vientos y enormes olas. En esas condiciones, instrumentos ópticos de precisión y balanzas analíticas pueden dejar de funcionar correctamente.

Las plataformas marinas fijas, en cambio, ofrecen una gran resistencia, pero no pueden desplazarse. La nueva estructura pretende combinar ambas características: estabilidad para realizar investigaciones y capacidad para moverse hacia diferentes zonas del océano.

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Más de 200 investigadores y resistencia a grandes olas

La instalación tendrá 138 metros de largo y 85 metros de ancho. Su cubierta principal estará situada a 45 metros sobre el nivel del agua, aproximadamente la altura de un edificio de 15 pisos. Su desplazamiento máximo será de unas 74.000 toneladas, una cifra cercana a la escala de un gran portaviones.

A diferencia de una estación fija, podrá navegar a 11 nudos, unos 20 kilómetros por hora, y transportar a más de 200 investigadores. Su diseño de doble casco permitirá operar en estado de mar 7, caracterizado por olas de entre seis y nueve metros, y resistir tifones de hasta fuerza 17 en la escala Beaufort extendida.

Incluso ante condiciones capaces de generar olas de 20 metros, la cubierta principal estará lo suficientemente elevada para evitar que el agua alcance las zonas centrales destinadas a laboratorios y alojamiento.

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Seis laboratorios para estudiar el océano

La enorme instalación estará formada por una plataforma principal, un sistema de laboratorios a bordo y una red de apoyo en tierra. El componente científico contará con seis laboratorios dedicados a áreas como los equipos marinos pesados, la observación meteorológica de desastres y el seguimiento prolongado de los ecosistemas marinos.

Zhou Meng, científico jefe del proyecto y decano de la Escuela de Oceanografía de SJTU, explicó que la instalación tendrá especial utilidad para las pruebas de equipos avanzados, la detección cercana de tifones y la observación científica del océano.

"Esta instalación será especialmente útil en escenarios como las pruebas en el mar de equipos de alta gama, la detección de tifones a corta distancia y la observación científica marina", señaló Zhou, según la agencia estatal Xinhua.

El proyecto también contempla que la plataforma sea compartida con instituciones de investigación y empresas de todo el mundo. De esta manera, la gigantesca estructura no solo funcionaría como un barco científico, sino como una base móvil para realizar investigaciones prolongadas en zonas remotas del océano.

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