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Cicerón, filósofo romano, dejó una reflexión hace más de 2.000 años sobre la felicidad: “Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas”

La reflexión del filósofo invita a cuestionar la búsqueda constante de metas. Moderar deseos ayuda a apreciar logros y favorecer una vida plena, sin comparaciones dañinas en redes sociales.

La reflexión de Marco Tulio Cicerón sobre la felicidad invita a valorar lo que poseemos.
La reflexión de Marco Tulio Cicerón sobre la felicidad invita a valorar lo que poseemos. | Foto: Depositphotos
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Hace más de dos milenios, el filósofo romano Marco Tulio Cicerón reflexionó sobre la relación entre la felicidad, las posesiones materiales y los deseos humanos. Su pensamiento quedó resumido en una frase que invita a valorar lo que tenemos: “Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas”.

La enseñanza conserva su vigencia en una sociedad donde el éxito suele medirse por el dinero, los bienes y el reconocimiento de los demás. Para Cicerón, sin embargo, la satisfacción personal no dependía únicamente de acumular riquezas, sino también de aprender a moderar las ambiciones y reconocer el valor de la propia vida.

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Cicerón y su reflexión sobre la verdadera riqueza

Marco Tulio Cicerón nació en el año 106 a. C. en Arpino, una localidad situada al sureste de Roma. Gracias a su talento para la oratoria y su participación política, llegó a convertirse en cónsul en el año 63 a. C., uno de los cargos de mayor importancia durante la República romana.

En sus reflexiones filosóficas, también abordó la fragilidad de la riqueza material y la importancia de controlar los deseos. Desde su perspectiva, las posesiones podían perderse por circunstancias inesperadas, mientras que cultivar la gratitud permitía reconocer otros bienes, como la familia, las amistades, la salud y el conocimiento.

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¿Por qué aprender a valorar lo que tenemos puede cambiar nuestra perspectiva?

El pensamiento de Cicerón también invita a cuestionar la búsqueda interminable de nuevas metas. Cuando las expectativas crecen constantemente, los logros alcanzados pueden parecer insuficientes, incluso si representan avances importantes. Moderar los deseos permite apreciar mejor los resultados obtenidos y reducir la insatisfacción que provoca perseguir siempre algo más.

Esta reflexión también puede aplicarse a las comparaciones cotidianas, especialmente en las redes sociales, donde muchas personas muestran solo los aspectos más favorables de sus vidas. En lugar de medir el bienestar a partir de los logros ajenos, la propuesta consiste en reconocer las propias fortalezas y valorar aquello que contribuye a una vida plena, más allá del dinero o del reconocimiento externo.

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