Colisión de dos trenes en España deja al menos 31 muertos y 80 heridos; autoridades hablan de una "tragedia importante" La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó que el Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros, incluyendo un bebé, mientras que el AVE 2080 contaba con 397 viajeros.

La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el incidente como un accidente de alto impacto. Foto: AFP.

La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el incidente como un accidente de alto impacto. Foto: AFP.

Al menos 31 muertos y 80 heridos van dejando la trágica colisión entre dos trenes en la provincia de Toledo, España. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, identificó los vehículos ferroviarios como el Iryo 6076, con 146 pasajeros y un bebé, y el AVE 2080, con 397 pasajeros.

Ante el hecho, desde la administración de Pedro Sánchez, la ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el hecho como un accidente de alto impacto e indicó la posibilidad de que se transforme en una tragedia importante.

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