Colisión de dos trenes en España deja al menos 31 muertos y 80 heridos; autoridades hablan de una "tragedia importante"
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó que el Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros, incluyendo un bebé, mientras que el AVE 2080 contaba con 397 viajeros.
Al menos 31 muertos y 80 heridos van dejando la trágica colisión entre dos trenes en la provincia de Toledo, España. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, identificó los vehículos ferroviarios como el Iryo 6076, con 146 pasajeros y un bebé, y el AVE 2080, con 397 pasajeros.
Ante el hecho, desde la administración de Pedro Sánchez, la ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el hecho como un accidente de alto impacto e indicó la posibilidad de que se transforme en una tragedia importante.
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