La NASA confirma el final de la misión de uno de sus telescopios espaciales y se espera que se estrelle contra la Tierra pronto El observatorio finalizó oficialmente su misión después de más de 20 años, mientras se acerca a un reingreso ardiente a través de la atmósfera terrestre.

La NASA puso fin oficialmente a la misión del telescopio espacial Swift, luego de que fracasara el intento de una empresa privada por elevar su órbita y prolongar su vida útil. El observatorio, que llevaba más de 20 años estudiando el universo, continúa descendiendo hacia la Tierra y se espera que reingrese a la atmósfera en las próximas semanas.

Swift fue lanzado en noviembre de 2004 con el objetivo de estudiar los estallidos de rayos gamma, considerados las explosiones más poderosas del cosmos. Aunque estaba diseñado para operar durante apenas dos años, el telescopio continuó recopilando información durante más de dos décadas y terminó convirtiéndose en una pieza importante para estudiar los fenómenos más energéticos del universo.

El intento de rescate que no logró salvarlo

La agencia espacial había buscado una forma de mantener al telescopio en órbita debido a que este no contaba con propulsores capaces de contrarrestar el arrastre de la atmósfera. En septiembre de 2025, la agencia otorgó un contrato de 30 millones de dólares a la empresa Katalyst Space Technologies para intentar rescatarlo.

La compañía construyó una pequeña nave llamada LINK, del tamaño aproximado de un refrigerador, que debía acercarse a Swift, sujetarlo con tres brazos robóticos y elevarlo a una órbita más alta. La misión era inédita, ya que ninguna nave privada había capturado y elevado antes un satélite que no había sido diseñado para recibir mantenimiento de esta manera.

LINK fue lanzada el 3 de julio, pero unas tres semanas después sufrió problemas en su sistema de propulsión y en sus ruedas de reacción. Esto provocó que comenzara a girar a una velocidad inesperada e impidió completar el rescate. Aun así, la nave logró acercarse hasta entre 12 y 15 kilómetros de Swift y fotografiarlo.

"Desde el principio, esta fue una misión de alto riesgo y alta recompensa", señaló en un comunicado de septiembre Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica de la NASA.

Swift deja dos décadas de descubrimientos

El telescopio reunió sus últimos datos científicos el 20 de octubre. Durante su misión observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y estudió más de 1.400 explosiones de supernova. También observó asteroides, cometas y agujeros negros, además de realizar un estudio de todo el cielo en rayos X.

Los datos obtenidos por Swift han contribuido hasta ahora a unas 7.000 publicaciones científicas. La NASA espera que ese legado continúe durante mucho tiempo.

"Swift nos deja un extraordinario archivo de observaciones en múltiples longitudes de onda que impulsará nuevos descubrimientos durante muchas décadas más", afirmó recientemente Domagal-Goldman.

El observatorio, rebautizado en 2018 como Neil Gehrels Swift Observatory, recibió su nuevo nombre en honor a su primer investigador principal. Ahora, después de más de 20 años de actividad, su misión ha llegado oficialmente a su fin mientras continúa su descenso hacia la Tierra.