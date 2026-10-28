Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
EN VIVO

Zamora le responde a Dyer en vivo y congreso devuelve dinero a Keiko ft. Pedro Salinas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

La NASA confirma el final de la misión de uno de sus telescopios espaciales y se espera que se estrelle contra la Tierra pronto

El observatorio finalizó oficialmente su misión después de más de 20 años, mientras se acerca a un reingreso ardiente a través de la atmósfera terrestre.

El telescopio Swift finalizó su misión tras un fallido intento de rescate. Foto: NASA
El telescopio Swift finalizó su misión tras un fallido intento de rescate. Foto: NASA
Por
google iconLa República en Google

La NASA puso fin oficialmente a la misión del telescopio espacial Swift, luego de que fracasara el intento de una empresa privada por elevar su órbita y prolongar su vida útil. El observatorio, que llevaba más de 20 años estudiando el universo, continúa descendiendo hacia la Tierra y se espera que reingrese a la atmósfera en las próximas semanas.

Swift fue lanzado en noviembre de 2004 con el objetivo de estudiar los estallidos de rayos gamma, considerados las explosiones más poderosas del cosmos. Aunque estaba diseñado para operar durante apenas dos años, el telescopio continuó recopilando información durante más de dos décadas y terminó convirtiéndose en una pieza importante para estudiar los fenómenos más energéticos del universo.

Puedes ver

El picozapato, un 'ave prehistórica' que come cocodrilos, serpientes y logra medir igual que un humano

lr.pe

El intento de rescate que no logró salvarlo

La agencia espacial había buscado una forma de mantener al telescopio en órbita debido a que este no contaba con propulsores capaces de contrarrestar el arrastre de la atmósfera. En septiembre de 2025, la agencia otorgó un contrato de 30 millones de dólares a la empresa Katalyst Space Technologies para intentar rescatarlo.

La compañía construyó una pequeña nave llamada LINK, del tamaño aproximado de un refrigerador, que debía acercarse a Swift, sujetarlo con tres brazos robóticos y elevarlo a una órbita más alta. La misión era inédita, ya que ninguna nave privada había capturado y elevado antes un satélite que no había sido diseñado para recibir mantenimiento de esta manera.

LINK fue lanzada el 3 de julio, pero unas tres semanas después sufrió problemas en su sistema de propulsión y en sus ruedas de reacción. Esto provocó que comenzara a girar a una velocidad inesperada e impidió completar el rescate. Aun así, la nave logró acercarse hasta entre 12 y 15 kilómetros de Swift y fotografiarlo.

"Desde el principio, esta fue una misión de alto riesgo y alta recompensa", señaló en un comunicado de septiembre Shawn Domagal-Goldman, director de la División de Astrofísica de la NASA.

Puedes ver

Científicos analizan el ADN de 302 perros que viven en Chernóbil y descubren diferencias genéticas entre grupos separados por solo 15 kilómetros

lr.pe

Swift deja dos décadas de descubrimientos

El telescopio reunió sus últimos datos científicos el 20 de octubre. Durante su misión observó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y estudió más de 1.400 explosiones de supernova. También observó asteroides, cometas y agujeros negros, además de realizar un estudio de todo el cielo en rayos X.

Los datos obtenidos por Swift han contribuido hasta ahora a unas 7.000 publicaciones científicas. La NASA espera que ese legado continúe durante mucho tiempo.

"Swift nos deja un extraordinario archivo de observaciones en múltiples longitudes de onda que impulsará nuevos descubrimientos durante muchas décadas más", afirmó recientemente Domagal-Goldman.

El observatorio, rebautizado en 2018 como Neil Gehrels Swift Observatory, recibió su nuevo nombre en honor a su primer investigador principal. Ahora, después de más de 20 años de actividad, su misión ha llegado oficialmente a su fin mientras continúa su descenso hacia la Tierra.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La NASA confirma el final de la misión de uno de sus telescopios espaciales y se espera que se estrelle contra la Tierra pronto

Recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora sale, dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre

Pitbull en Lima 2027: fecha, lugar del concierto y cómo comprar entradas en preventa por Teleticket

Ciencia

La NASA capta un Pacífico más azul por El Niño: la caída del fitoplancton podría afectar a toda la cadena alimentaria marina

Una gigantesca tuneladora cruza bajo el Canal de Panamá y completa la perforación de un túnel de 4,5 kilómetros: se inauguraría en 2028

Una estancia de la Patagonia cambió el pastoreo y dejó las ovejas para criar solo vacas: el suelo ganó un 46% de materia orgánica

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno del Senado debate el reglamento de elección de magistrados del TC este miércoles 28

Caso Pedro Castillo: admiten a trámite recursos de apelación para revocar condena por fallido golpe de Estado

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático