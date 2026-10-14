Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Mundo

Chile exige respeto a su soberanía tras dichos del embajador de EE. UU. sobre la Antártica y Magallanes

Chile defendió sus derechos soberanos después de que el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, afirmara que la Antártica no pertenece al país. El Senado y el Gobierno de José Antonio Kast rechazaron sus declaraciones y remarcaron la independencia nacional.

Chile responde a las declaraciones de Brandon Judd sobre la Antártica y el Estrecho de Magallanes
Chile responde a las declaraciones de Brandon Judd sobre la Antártica y el Estrecho de MagallanesAFP
Por
google iconLa República en Google

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), pidió al Presidente José Antonio Kast que aborde de forma directa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la controversia por los dichos del embajador Brandon Judd. A su juicio, las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora no bastan para cerrar el conflicto.

La polémica comenzó cuando Judd planteó que Chile y su país deberán trabajar en conjunto en el Estrecho de Magallanes. Días después afirmó que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”. Chile mantiene desde 1940 una reclamación sobre el Territorio Chileno Antártico, y el Tratado Antártico, vigente desde 1961, preserva esas reclamaciones sin obligar a otros países a reconocerlas.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Sandra Bullock convirtió una propiedad rural de California en una finca de 1.200 árboles de palta orgánica y la vendió por US$5,6 millones

lr.pe

Senado y Gobierno rechazan condicionamientos de EE. UU.

La mesa del Senado respondió con una declaración en la que sostuvo que “la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera”. Añadió que Chile “no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece”. La cooperación internacional es bienvenida, indicó, pero “no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía”.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dijo a T13 Radio que estas intervenciones “distraen” y generan “ruido mediático”. “Nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión”, afirmó. Explicó que el país la ejerce en virtud de tratados firmados en 1881 y 1984, algo que el presidente argentino Javier Milei reconoció en su visita a Kast.

El canciller Francisco Pérez Mackenna conversó con el embajador, pero la Cancillería no contempla enviar una carta de protesta.

Puedes ver

La CIA utilizó una pista secreta en Laos durante la guerra de Vietnam y ahora China la transforma en una base militar

lr.pe

PC exige la salida del embajador estadounidense

La bancada de diputados del Partido Comunista (PC) e independientes pidió que Judd abandone el país. En una declaración pública, los legisladores señalaron que “Chile no ha renunciado a sus derechos soberanos antárticos y ningún embajador extranjero puede pretender desconocerlos”. También sostuvieron que “Chile no es una colonia y no acepta tutelajes de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia”.

Los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de mostrar “subordinación” ante Donald Trump y lo vincularon con la adhesión al Escudo de las Américas. Sobre el canciller, dijeron que exhibe una actitud “permisiva” y “falta de firmeza”.

Puedes ver

Bélgica crea una tecnología capaz de recuperar más de 100.000 toneladas de materiales de edificios demolidos para construir nuevas obras

lr.pe

Iván Moreira pide a Kast intervenir ante Marco Rubio

Según recogió La Tercera, Moreira afirmó que “todos sabemos que el Gobierno de Chile no lo va a declarar persona non grata”. En su opinión, “para resolver este problema tiene que solucionarlo directamente el Presidente Kast con el secretario de Estado, Marco Rubio”.

El senador dijo que no espera que Trump retire al diplomático ni que este cambie de conducta por una nota de Cancillería. Advirtió que dar a un embajador “licencia para decir todo lo que quiera” podría abrir un precedente para otros representantes acreditados en Chile. “Este tema tiene que resolverse porque ya no da para más”, concluyó.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chile exige respeto a su soberanía tras dichos del embajador de EE. UU. sobre la Antártica y Magallanes

Segunda vuelta para la Municipalidad de Lima no es viable, aseguran expertos

Predictamen de la Comisión de Constitución busca incorporar 8 puntos nuevos de las facultades aprobadas por diputados

Mundo

¿Quién queda a cargo del Vaticano si el papa León XIV no puede por motivos de salud? Esto dicen las normas de la Iglesia Católica

Sinuano Día, resultado del miércoles 14 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

¿Quién es el cardenal Luis Antonio Tagle, el nuevo decano del Colegio Cardenalicio y qué papel tendrá en la elección del próximo papa?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Segunda vuelta para la Municipalidad de Lima no es viable, aseguran expertos

Predictamen de la Comisión de Constitución busca incorporar 8 puntos nuevos de las facultades aprobadas por diputados

Solo el 28.3% aprueba la gestión de Keiko Fujimori: su aceptación cayó 14.5% en un mes, según Bloomberg