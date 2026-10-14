Chile exige respeto a su soberanía tras dichos del embajador de EE. UU. sobre la Antártica y Magallanes

Chile responde a las declaraciones de Brandon Judd sobre la Antártica y el Estrecho de Magallanes

Chile responde a las declaraciones de Brandon Judd sobre la Antártica y el Estrecho de Magallanes AFP

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), pidió al Presidente José Antonio Kast que aborde de forma directa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la controversia por los dichos del embajador Brandon Judd. A su juicio, las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora no bastan para cerrar el conflicto.

La polémica comenzó cuando Judd planteó que Chile y su país deberán trabajar en conjunto en el Estrecho de Magallanes. Días después afirmó que “no hay una Antártica que pertenezca a Chile”. Chile mantiene desde 1940 una reclamación sobre el Territorio Chileno Antártico, y el Tratado Antártico, vigente desde 1961, preserva esas reclamaciones sin obligar a otros países a reconocerlas.

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Senado y Gobierno rechazan condicionamientos de EE. UU.

La mesa del Senado respondió con una declaración en la que sostuvo que “la soberanía de nuestro país no está en discusión ni depende del respaldo, apoyo o reconocimiento de ninguna nación extranjera”. Añadió que Chile “no requiere condicionamientos ni autorizaciones externas para defender aquello que le pertenece”. La cooperación internacional es bienvenida, indicó, pero “no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía”.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dijo a T13 Radio que estas intervenciones “distraen” y generan “ruido mediático”. “Nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión”, afirmó. Explicó que el país la ejerce en virtud de tratados firmados en 1881 y 1984, algo que el presidente argentino Javier Milei reconoció en su visita a Kast.

El canciller Francisco Pérez Mackenna conversó con el embajador, pero la Cancillería no contempla enviar una carta de protesta.

PC exige la salida del embajador estadounidense

La bancada de diputados del Partido Comunista (PC) e independientes pidió que Judd abandone el país. En una declaración pública, los legisladores señalaron que “Chile no ha renunciado a sus derechos soberanos antárticos y ningún embajador extranjero puede pretender desconocerlos”. También sostuvieron que “Chile no es una colonia y no acepta tutelajes de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia”.

Los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de mostrar “subordinación” ante Donald Trump y lo vincularon con la adhesión al Escudo de las Américas. Sobre el canciller, dijeron que exhibe una actitud “permisiva” y “falta de firmeza”.

Iván Moreira pide a Kast intervenir ante Marco Rubio

Según recogió La Tercera, Moreira afirmó que “todos sabemos que el Gobierno de Chile no lo va a declarar persona non grata”. En su opinión, “para resolver este problema tiene que solucionarlo directamente el Presidente Kast con el secretario de Estado, Marco Rubio”.

El senador dijo que no espera que Trump retire al diplomático ni que este cambie de conducta por una nota de Cancillería. Advirtió que dar a un embajador “licencia para decir todo lo que quiera” podría abrir un precedente para otros representantes acreditados en Chile. “Este tema tiene que resolverse porque ya no da para más”, concluyó.