Chile activa una alerta por tormentas eléctricas y lluvias intensas en siete regiones: estas son las zonas afectadas
Las fuertes lluvias y actividad eléctrica ya se han registrado en varias comunas de Santiago, incluyendo Las Condes, La Florida y Providencia, generando preocupación en la población.
Chile activó una alerta meteorológica por la probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en cortos períodos durante la tarde y la noche de este martes 13 de octubre. El aviso de la Dirección Meteorológica de Chile comprende sectores de siete regiones del país.
La advertencia se produce mientras varias comunas de Santiago registran lluvias, actividad eléctrica y caída de granizo. Entre las zonas donde se reportó este fenómeno figuran Las Condes, La Florida, Macul, Providencia y La Reina, en una jornada marcada por la inestabilidad del tiempo.
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¿Qué advierte la alerta meteorológica en Chile?
La institución advirtió sobre la probabilidad de precipitaciones fuertes en corto período en sectores específicos del territorio nacional. El pronóstico también contempla tormentas eléctricas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y a las condiciones locales.
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En la Región Metropolitana, las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo en distintas comunas, especialmente en sectores del oriente de Santiago. Las Condes también llamó la atención por estos fenómenos, luego de que se registrara un aluvión en la zona menos de una semana antes.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
La alerta meteorológica comprende sectores de siete regiones de Chile, desde Coquimbo hasta Biobío. Estas son las zonas incluidas en el aviso:
- Región de Coquimbo: cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Región de Valparaíso: cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.
- Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región de O’Higgins: cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región del Maule: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región de Ñuble: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.
- Región del Biobío: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.