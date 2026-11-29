Bukele amenaza a las pandillas de Haití y les exige liberar a cuatro militares salvadoreños secuestrados Nayib Bukele exigió a las pandillas haitianas que entreguen con vida a cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. El mandatario advirtió que, de lo contrario, enfrentarán un desenlace «desagradable».

Bukele también amenazó a las pandillas haitianas con un desenlace "desagradable" si no cumplen con su demanda

Bukele también amenazó a las pandillas haitianas con un desenlace "desagradable" si no cumplen con su demanda composición LR/AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió a las pandillas haitianas que entreguen con vida a cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada en Puerto Príncipe. El mandatario advirtió que, si no cumplen esa condición, enfrentarán un desenlace «desagradable», en medio de una operación militar que ya incluye ataques contra posiciones de grupos armados.

«Les hago una propuesta: depongan las armas, abandonen las pandillas, huyan, entreguen a nuestros técnicos con vida, y nos iremos. De lo contrario, lo que vendrá después será desagradable», escribió Bukele en la red social X, en criollo haitiano. Los cuatro desaparecidos pertenecían a una fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas. Aunque se cree que podrían haber muerto, las autoridades no han confirmado su fallecimiento.

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El Salvador despliega 2.000 soldados contra las pandillas

El contingente enviado por Bukele llegó a finales de octubre con el objetivo inicial de localizar y rescatar a los cuatro aerotécnicos. Sin embargo, la misión se amplió hacia operaciones independientes contra las organizaciones armadas que controlan parte del territorio.

Las tropas salvadoreñas participaron en ataques que destruyeron centros operativos de dos grupos y contribuyeron a recuperar el principal estadio de fútbol del país, que permaneció durante dos años bajo dominio de pandilleros. También desplegaron helicópteros de ataque y perros robot equipados con fusiles.

El 20 de noviembre, tres integrantes del contingente murieron mientras manipulaban material explosivo. El ejército salvadoreño informó además de otros dos militares heridos. Son las primeras bajas conocidas entre las tropas enviadas a la isla.

Las operaciones militares generan tensiones con la ONU

El despliegue abrió diferencias con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional aprobada por la ONU y respaldada por Estados Unidos. Aunque una unidad salvadoreña de helicópteros está integrada en esa estructura, el grueso de los efectivos responde al Gobierno de Bukele y actúa de forma independiente.

Las discrepancias quedaron expuestas durante un ataque en el que helicópteros salvadoreños dispararon contra posiciones que identificaron como objetivos de las bandas, sin que la fuerza internacional solicitara esa intervención. Los proyectiles cayeron a unos 200 metros de personal de la GSF, según un funcionario diplomático citado en el texto fuente.

El despliegue también preocupa por el riesgo de bajas civiles y enfrentamientos entre fuerzas aliadas. «Haití cuenta ahora con cinco fuerzas que operan simultáneamente, bajo cinco regímenes legales diferentes», advirtió Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití y el Caribe. «Todos operan en los mismos barrios, entre los mismos civiles, pero no se rigen por las mismas reglas. Cuando algo sale mal, ¿quién es el responsable?».

Haití enfrenta una crisis de seguridad y violencia

La intervención ocurre en un país que acumula crisis políticas, de seguridad y humanitarias. No celebra elecciones desde hace una década, la presidencia está vacante desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021 y la Asamblea Nacional quedó sin integrantes en 2023. El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé encabeza el gobierno.

En este escenario, las pandillas mantienen una fuerte presencia en Puerto Príncipe y han desplazado a miles de personas. Aunque las tácticas salvadoreñas han despertado apoyo entre parte de la población, también hay dudas sobre sus resultados. «Su éxito ha sido en gran medida psicológico», afirmó el sociólogo James Beltis, quien señaló que las operaciones todavía no se han traducido en arrestos ni en la recuperación de las principales carreteras.

Bukele busca ampliar la cooperación militar con Haití

El Salvador y el gobierno haitiano firmaron un acuerdo de cooperación cuyos términos no se han hecho públicos. El pacto podría prolongar la presencia de las tropas salvadoreñas. Bukele afirmó que su país asumiría el 90% del costo del despliegue, que recibió apoyo logístico del Comando Sur de Estados Unidos.

La cooperación también contempla proyectos penitenciarios. El ministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, visitó la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador, y anunció un acuerdo para construir tres nuevos centros penitenciarios en territorio haitiano.