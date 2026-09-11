Es falso que Juntos por el Perú busque investigar a ciudadanos que votaron por la derecha: La moción real apunta a presunta manipulación digital

LO FALSO:

Juntos por el Perú busca crear una comisión para investigar a los ciudadanos que votaron por la derecha y no por ellos.

LO VERDADERO:

La iniciativa real de Juntos por el Perú busca investigar presuntos actos de manipulación digital, desinformación y uso de granjas de bots durante el proceso electoral.

La propuesta está relacionada con el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo y no plantea investigar a ciudadanos por su opción electoral.

En medio de los cuestionamientos políticos surgidos tras las últimas elecciones por el presunto uso de redes sociales para difundir desinformación y manipular el debate público, en redes sociales circula una publicación que afirma que la bancada de Juntos por el Perú busca crear una comisión para investigar a los ciudadanos que votaron por la derecha. Sin embargo, la afirmación es falsa: la moción original presentada por la bancada no tiene ese objetivo.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 399 'Me gusta', más de 500 comentarios y ha sido compartida en más de treinta ocasiones.

Viralidad de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

En medio de los cuestionamientos políticos surgidos tras las últimas elecciones por el presunto uso de redes sociales para difundir desinformación y manipular el debate público, en redes sociales circula una publicación que afirma que la bancada de Juntos por el Perú busca crear una comisión para investigar a los ciudadanos que votaron por la derecha. En efecto, la bancada ha presentado cuatro propuestas para conformar comisiones de investigación, cada una sobre distintos asuntos. Sin embargo, no se encontró entre estas ninguna que tenga como objetivo investigar a ciudadanos por la opción política que eligieron en las urnas.

Moción presentada por JP (1/4). Foto: Congreso de la República

Moción presentada por JP (2/4). Foto: Congreso de la República

Moción presentada por JP (3/4). Foto: Congreso de la República

Moción presentada por JP (4/4). Foto: Congreso de la República

El documento que dio origen a la publicación sí existe, pero su contenido es distinto. La moción presentada por la bancada de Juntos por el Perú plantea investigar presuntos actos relacionados con manipulación digital, desinformación y el uso de granjas de bots durante el proceso electoral. El pedido está dirigido a esclarecer el papel del consultor argentino Fernando Cerimedo y no a investigar a ciudadanos por haber votado por candidatos o agrupaciones de derecha.

Nota de La República. Foto: La República

Además, una medida de ese tipo sería incompatible con las garantías constitucionales sobre el voto. La Constitución Política del Perú establece que el sufragio es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. En ese sentido, el Parlamento no cuenta con una facultad para identificar o fiscalizar a los ciudadanos por el sentido de su voto.

Artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Foto: Constitución Política del Perú

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que afirma que la bancada de Juntos por el Perú busca crear una comisión para investigar a los ciudadanos que votaron por la derecha. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que la bancada ha presentado cuatro propuestas para conformar comisiones de investigación sobre distintos asuntos, y ninguna plantea investigar a ciudadanos por su opción política o por el sentido de su voto. La iniciativa que motivó la publicación sí propone investigar presuntos actos de manipulación digital y desinformación durante las elecciones de 2026, pero no a los electores. Por tanto, se atribuye a una propuesta parlamentaria un objetivo que no es real.