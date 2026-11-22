La demanda por relación laboral encubierta de Ana contra el Opus Dei señala como responsables solidarios a Martha Cabieses Elmore y Cecilia Barrantes Campos, ambas integrantes de la organización. Foto: composición Ricardo Cervera

La demanda por relación laboral encubierta de Ana contra el Opus Dei señala como responsables solidarios a Martha Cabieses Elmore y Cecilia Barrantes Campos, ambas integrantes de la organización. Foto: composición Ricardo Cervera

Por: Álvaro Meneses

Ana* tenía 18 años y recién había migrado de los Andes a Lima cuando se inscribió en una escuela de cocina. Planeaba aprender el oficio para laborar como trabajadora del hogar, ahorrar y estudiar una carrera. Sin embargo, su vida dio un giro cuando una integrante de la organización religiosa Opus Dei la abordó en medio de sus clases para ofrecerle sumarse como numeraria auxiliar con la promesa de estudios y un empleo.

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“El lugar donde dictaban esas clases de cocina era manejado por el Opus Dei para captar mujeres como yo”, recuerda Ana.

Hasta ese momento, ella nunca había escuchado sobre el Opus Dei, o la Obra de Dios en su traducción del latín: la institución jerárquica de la Iglesia Católica fundada en 1928 por el cura español Josemaría Escrivá de Balaguer. Su nombre oficial es Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei y es conocida por su secretismo, elitismo y prácticas abusivas.

La máxima autoridad dentro de la Obra de Dios es el cargo de Prelado y es ocupado por un obispo de la Iglesia Católica. Debajo, un reducido grupo de sacerdotes dirige el resto de la organización conformada por laicos de clase media y alta. Están, entre ellos, los numerarios y numerarias, que son laicos que viven en celibato; y los supernumerarios y supernumerarias, que son laicos que forman familia.

En el último eslabón del Opus Dei están las numerarias auxiliares, encargadas de la limpieza y la cocina y que también viven en celibato. Ese fue el puesto que se le ofreció a Ana, y que solo es asignado a mujeres migrantes de bajos niveles socioeconómicos.

“Ninguna numeraria auxiliar era limeña. Toditas éramos de provincia”, rememora Ana con certeza. “Una vez hubo una de Lima, pero al poco tiempo se fue”, precisa.

Ana aceptó ingresar al Opus Dei y vivió en su sede principal, en la avenida José Pardo, en Miraflores. Allí, todas las numerarias auxiliares se levantaban a las 5.30 a. m. de lunes a domingo. Primero leían, oraban y escuchaban misa. Luego, desayunaban apresuradas porque a las 8.25 a. m. debían estar listas, vestidas con sus uniformes, para empezar a trabajar: limpiar, cocinar, lavar ropa y planchar hasta pasadas las 8.30 p. m. El día terminaba 12 horas después de extenuantes labores con un llamado examen de conciencia.

“La casa era limpia, un poco viejita y en una habitación dormíamos entre tres y cinco personas. Teníamos una ducha común”, describe Ana. “Yo no estaba acostumbrada, yo necesitaba un cuarto para mí y me dijeron que aquí hay que ser como hermanos, saber compartir”, continúa.

Silencio y culpa

En un inicio, le pidieron mantener en secreto su ingreso al Opus Dei. “Me dicen, no le cuentes nada a tus tíos porque ahora eres como una velita que recién se acaba de encender y si hay viento, esa velita se puede apagar. Si le cuentas a tu familia, me dicen, es como si el viento apagara esa velita”, relata.

“La gente adentro era muy rígida”, recuerda Ana. “Te podías reír, pero no fuerte. Te decían que debías controlarte. Tenías que estar siempre bien sentada, porque decían que eso demostraba que no das rienda suelta a tu cuerpo, a lo que tu cuerpo te pedía”, continúa.

“Y cualquier cosa que fallabas, ya estaban al tanto para decírtelo, te lo tiraban ahí encima”, agrega.

Esa fue la rutina de Ana por más de 35 años. Toda una vida.

Su trabajo, sin embargo, no era verdaderamente remunerado. En los primeros años, Ana recibía un “sueldo” en un sobre cerrado que tenía prohibido abrir. Debía, en su lugar, entregárselo a su superior. Si quería usar su dinero, debía pedir el monto exacto, rendir cuentas y retornar el vuelto.

“Me decían que si he entregado mi vida a Dios, no debía pedir plata, porque a la mamá no le pagan por cocinar y limpiar la casa”, explica.

Pese a que trabajó para el Opus Dei por más de tres décadas, la organización no figuró como su empleadora. Ante el Sistema Nacional de Pensiones, dos integrantes de la institución aparecen como sus empleadoras, cada una en distintos periodos. Y en los últimos años, Ana pasó a la planilla de Cuidado y Promoción de la Familia y del Hogar SAC (Prohogar), una empresa vinculada al Opus Dei.

Ana tampoco tuvo vacaciones en más de 35 años. Tenía, apenas, una hora libre al día y un día libre al mes.

“Supuestamente teníamos un día libre al mes, un paseo. ¿En qué consistía? Que salías 10.30 a. m., pero después de haber limpiado la casa y dejado todo listo casi para servir. A las 6.00 p. m. tenías que estar de regreso. Ese era el día libre al mes”, relata.

Por estas condiciones, muchos de sus integrantes han dejado el Opus Dei. Ana recuerda cerca de 20, entre numerarias y numerarias auxiliares. Incluso supo de algunos numerarios. Lo sabía cuando no volvía a verlos, pero encontraba sus cilicios en sus habitaciones. “Si se les cambiaba de casa, se llevaban su cilicio. Si dejaban el cilicio, era porque habían dejado el Opus”, explica.

Obediencia y abuso

Ana también pensó en renunciar en varias ocasiones, pero las condenas en nombre de Dios postergaron su salida. “Cuando me decían que me iba a condenar, yo pensaba que por mi culpa iba a llevar al infierno a mis padres y hermanos”, recuerda.

Sin embargo, Ana, la “sierva” del Opus, de la Obra de Dios, no resistió más.

Es una de las que salió de la organización en los últimos cinco años. Con una depresión diagnosticada y con fuertes dolores en los hombros y las muñecas, consciente de los abusos, Ana ahora busca justicia.

En septiembre de este año, el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitió a trámite la demanda presentada por el Estudio Arbizu & Gamarra, la defensa legal de Ana. La demanda sostiene que hubo una relación laboral encubierta y pide un pago solidario y una indemnización.

Para Lucy Marmanillo, abogada del Estudio Arbizu & Gamarra especializada en derecho laboral, por la prestación personal, la subordinación y la remuneración, existiría una relación de trabajo encubierta bajo la categoría de numeraria auxiliar.

“El escenario en el que se capta a jóvenes de origen humilde, reteniendo su salario, alejándolas de sus familias e imponiendo jornadas extenuantes, constituirían indicios de explotación moderna”, explica la abogada.

Se trata del primer proceso judicial contra el Opus Dei en el Perú. En América Latina, un grupo de 43 mujeres que trabajaron para la Obra de Dios, la mayoría de Argentina y algunas de Uruguay, Paraguay y Bolivia, denunció en 2021 hechos similares a los que sufrió Ana. La justicia federal argentina investiga el caso por trata de mujeres para explotación.

El Opus Dei, según Ana, son lobos vestidos de cordero. “Es como un hombre que se casa con una mujer y cuando está frente a los suegros son besos y abrazos, pero en privado son patadas y puñetes”, explica. “Son explotadores”, concluye amarga.

Hasta el cierre de esta nota, el Opus Dei no respondió a solicitudes de una entrevista para recoger su versión.