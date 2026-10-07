Johnny Depp es dueño de una isla privada con playas que llevan los nombres de sus hijos. Foto: Shutterstock

Johnny Depp es dueño de una isla privada con playas que llevan los nombres de sus hijos. Foto: Shutterstock

Johnny Depp quedó cautivado por los impresionantes paisajes de las Exumas, en las Bahamas, donde se filmaron algunas de las escenas más recordadas de 'Piratas del Caribe'. Entre ellas están la pelea en la playa de Isla Cruces en 'El cofre del hombre muerto' y el encuentro de Jack Sparrow, Barbossa y Elizabeth con Beckett y Davy Jones en 'En el fin del mundo'. Fue en este lugar donde el actor decidió tener su propia isla privada.

En 2004, un año después del rodaje de la primera película de 'Piratas del Caribe', el actor compró Little Hall's Pond Cay, una isla situada en el archipiélago bahameño de las Exumas. El entorno habría despertado su interés durante su estancia en la zona para las grabaciones de la saga.

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Una isla privada con seis playas y nombres familiares

La isla tiene una superficie de 18 hectáreas y cuenta con seis playas vírgenes. Dos de ellas llevan los nombres de sus hijos, Lily-Rose y Jack. Otra fue bautizada como Paradis, en referencia a Vanessa Paradis, con quien Depp mantuvo una relación entre 1998 y 2012. También hay una playa llamada Brando, en alusión al actor Marlon Brando, con quien Depp mantuvo una amistad.

La isla ofrece playas privadas, lagunas interiores y un entorno natural prácticamente virgen. Foto: Vladi Private Islands

Según informa Forbes, Depp pagó 3,6 millones de dólares por la isla. El desembolso no terminó con la compra, ya que el lugar se encontraba prácticamente sin instalaciones y fue necesario construir una vivienda, un muelle y otras estructuras.

El actor se desplaza hasta la isla en hidroavión y habría considerado construir un helipuerto para facilitar sus viajes. Además, optó por utilizar energía solar para abastecer los edificios de la propiedad.

"En cierto modo, todos los caminos me llevaron a mi isla. Creo que nunca había visto un lugar tan puro y tan hermoso. Se siente cómo se ralentiza el ritmo cardíaco. Es una sensación inmediata de libertad. Y esa cualidad tan rara, la sencillez, es accesible. Como un pequeño oasis de anonimato", declaró Depp a Vanity Fair en 2009.

El refugio de Johnny Depp lejos de la fama

El actor describió Little Hall's Pond Cay como una especie de cámara de descompresión, un lugar al que podía escapar cuando la exposición pública le resultaba agobiante o cuando un papel se volvía especialmente difícil. "Poder subir al barco y marcharme me permitió recuperar mi tranquilidad. Escapar es cuestión de supervivencia", explicó.

La isla también guarda recuerdos familiares para Depp. Cuando sus hijos eran pequeños, podían jugar libremente en las extensas playas de arena blanca. El actor recordó que Lily-Rose llegó a colocar un mensaje dentro de una botella y lo vio alejarse hasta una isla cercana. Las personas que lo encontraron organizaron después una búsqueda del tesoro para sus propios hijos.

En febrero de 2015, antes de que sus posteriores problemas legales afectaran su relación, Johnny Depp y Amber Heard celebraron su boda en Little Hall's Pond Cay.