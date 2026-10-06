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Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a una doble inyección letal en Tennessee, está consciente y habla, según su abogado

Christa Pike sufrió graves heridas en los brazos durante el procedimiento y continúa bajo atención médica, mientras sus abogados advierten que su recuperación podría ser prolongada.

Los abogados de Pike piden que se conmute su pena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
Los abogados de Pike piden que se conmute su pena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicionalAFP
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Christa Pike, una reclusa de 50 años condenada a muerte en Estados Unidos, está consciente y puede hablar después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante dos dosis de pentobarbital en Tennessee. Sus abogados informaron que continúa bajo atención médica y que su futuro todavía es incierto.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica”, señalaron sus representantes legales. También indicaron que sufrió graves lesiones en los brazos y permanece esposada y atada a una cama. Según el equipo jurídico, su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico y podría ser prolongada.

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La mujer había sido condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995, cuando Pike tenía 18 años. Durante el procedimiento, el personal penitenciario tuvo dificultades para colocar las vías intravenosas. Después de recibir una primera dosis, se administró una segunda, pero la ejecución no logró causar su muerte.

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Gobernador Lee suspende la pena de muerte estatal

Tras la ejecución fallida, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió la siguiente aplicación de la pena de muerte prevista en el estado y ordenó una investigación independiente sobre lo ocurrido. La revisión quedó a cargo de Ed Stanton, exfiscal federal, quien examinará las actuaciones del Departamento Correccional de Tennessee.

Lee también había rechazado la solicitud de indulto presentada por Pike antes del procedimiento. La defensa había planteado distintos recursos de última hora, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió finalmente que la inyección letal se llevara a cabo.

Pike recibió dos dosis de pentobarbital en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. El protocolo estatal contempla una segunda dosis si la primera no provoca la muerte, aunque no establece qué debe ocurrir cuando la persona permanece con vida después de ambas.

El caso también generó cuestionamientos sobre el procedimiento. Los abogados sostuvieron que Pike había advertido sobre sus dificultades para acceder a las venas. El Departamento Correccional afirmó, por su parte, que sus funcionarios siguieron el protocolo establecido por el estado.

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Director de prisiones dimite tras el fracaso

El director del sistema penitenciario de Tennessee presentó su dimisión después del intento fallido. La salida se produjo mientras el gobierno estatal inició la revisión independiente para establecer qué ocurrió durante el procedimiento.

El equipo legal de Pike afirmó que las dificultades que había advertido antes de la ejecución se produjeron. Sus abogados mencionaron problemas para acceder a las venas, lesiones durante el procedimiento y la atención médica posterior.

El médico Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y experto contratado por la defensa, sostuvo que Pike posiblemente no alcanzó una concentración suficiente de pentobarbital en la sangre para provocar la muerte. También advirtió que el retraso en la reanimación podía causarle una lesión cerebral.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos, Pike es la primera persona conocida que sobrevive después de recibir inyecciones con dosis letales de fármacos destinados a una ejecución.

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Abogados piden conmutar la condena a cadena perpetua

La defensa de Pike pidió nuevamente a Bill Lee que cambie la pena capital por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus abogados sostienen que su actual estado médico y la ejecución fallida deben ser considerados en la decisión.

Pike fue condenada por el asesinato de Slemmer, ocurrido en un centro de formación profesional para adolescentes. Su entonces novio, Tadaryl Shipp, tenía 17 años y también fue condenado por el crimen, pero no recibió la pena capital.

En su petición de clemencia, Pike reconoció su responsabilidad y afirmó que su intención era golpear a Slemmer, no matarla. “Me llevó muchos años comprender la gravedad de lo que había hecho”, declaró. También dijo que le repugna pensar que tuvo la capacidad de cometer el crimen.

Los abogados reiteraron que Pike necesita una larga recuperación. Mientras tanto, Tennessee mantiene suspendida la siguiente ejecución prevista a la espera de los resultados de la investigación.

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