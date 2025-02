¿Cuál es la novela favorita de Shakira?

Desde hace poco más de un mes, una mirada a las redes sociales, a las noticias que marcan tendencia, nos arroja un grato escenario paralelo al de las noticias llamadas gravitantes: las notas relacionadas al libro se han multiplicado y en esa dinámica han ingresado figuras públicas no necesariamente ligadas al mundo cultural. Vemos últimamente a actores, actrices y músicos conocidos, como Johnny Depp, Taylor Swift, Anne Hathaway, Penélope Cruz, Victoria Beckham, Emma Watson, Lady Gaga, Kate Winslet y la lista puede ser más larga para sorpresa de algunos.

Se trata de una realidad auspiciosa. Desde inicios de siglo se venía indicando, a razón de la aparición de internet, de que el libro físico estaba siguiendo un camino irreversible, el de la desaparición. Y más de uno creyó en ese disparate, porque esa supuesta desaparición del libro significaba también un cambio en el modo de leer, lo cual hasta cierto punto se ha cumplido en el ámbito de la información. En ese escenario, no habría que dejar de tener en el radar lo que hizo, en la etapa más dura del cuestionamiento al libro (en especial, toda la primera década del 2000) la presentadora de televisión Oprah Winfrey con su club de lectura que inició en 1996. Pensemos en el proselitismo que llevó a cabo por Toni Morrison (Nobel de Literatura de Literatura 1993), Bernhard Schlink, Isabel Allende, Joyce Carol Oates, Jonathan Franzen, Carson McCullers, León Tolstói, William Faulkner, Cormac McCarthy, Jeffrey Eugenides, Gabriel García Márquez y Charles Dickens, por mencionar a los escritores más ubicables por el lector informado. De los muchos esfuerzos que se han hecho por la difusión del libro, el aporte de Oprah Winfrey fue clave. Fue un ejemplo, y hasta un incentivo, para otros que tenían también la oportunidad de llegar a audiencias mayores. ¿Por qué no recomendar un libro que me gusta?

La pandemia dejó una dependencia de la virtualidad y a la vez un hartazgo de la misma. No pocos buscaron experiencias sensoriales y la lectura es una de ellas. Hay quienes se escandalizan cada vez que ven a famosos hablar de sus libros favoritos. Allá ellos. Pero lo cierto es que, tal y como lo dijo Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, a La República: “Quizá la humanidad no ha tenido nunca tantas alternativas a la lectura como tenemos en este momento. Y el fenómeno de los clubes de lectura, por ejemplo, ha sido un fenómeno espontáneo y universal de personas que solo se reúnen para leer, lo cual ya podría considerarse casi una especie de rebeldía”.

Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera son los libros favoritos de la cantante colombiana Shakira (la lectura como influencia en sus canciones es notoria en su celebrado álbum Pies descalzos, que este 2025 cumple 30 años). Además, en 1999, Gabriel García Márquez escribió un perfil sobre ella para la revista Cambio. No todo es movimiento de caderas y “Waka Waka”.

Y lo más alucinante: esta subida de la lectura, es protagonizada por jóvenes. Por ejemplo, en España, los datos del barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2024, del Ministerio de Cultura, de acuerdo a El País, señalan que el “75,3% de las personas de entre 14 y 24 años lee libros en su tiempo libre, cifra que consolida su posición como el grupo más lector, con casi cinco puntos por encima del año pasado”.

Hay libros como cancha, porque hay lectores como cancha. Para todos hay.