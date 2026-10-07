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Israel conmemora tres años del ataque del 7 de octubre con homenajes, protestas y reclamos contra Netanyahu

El evento estuvo marcado por protestas de familiares que exigen una investigación sobre los fallos que permitieron el ataque, aumentando la presión sobre el primer ministro antes de las elecciones.

Israel conmemora el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, recordando a más de 1.200 víctimas y 251 secuestrados en ceremonias a nivel nacional y protestas.
Israel conmemora el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, recordando a más de 1.200 víctimas y 251 secuestrados en ceremonias a nivel nacional y protestas. | Foto: AFP
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Israel conmemoró el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, una fecha marcada por la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de otras 251. El país recuerda a las víctimas con ceremonias y homenajes en distintos puntos del territorio.

La jornada también está acompañada por protestas y reclamos de familiares de las víctimas y supervivientes, quienes exigen responsabilidades por los fallos que permitieron el ataque. El aniversario llega además a pocas semanas de las elecciones del 27 de octubre, con Benjamin Netanyahu bajo una creciente presión política.

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Israel recuerda a las víctimas del ataque del 7 de octubre

Las conmemoraciones comenzaron con un minuto de silencio nacional a las 6:29 de la mañana, la hora en que comenzó la ofensiva. Durante el día se realizaron homenajes en más de 400 lugares y actos especiales en el antiguo recinto del festival Nova, donde murieron más de 370 personas y otras 44 fueron secuestradas.

En Tel Aviv también está prevista una ceremonia organizada por el movimiento Kumu, integrado por supervivientes y familiares de las víctimas. El primer ministro israelí participó previamente en los actos oficiales.

"Incluso tres años después del estallido de la guerra, cuando el Estado de Israel es más fuerte que nunca, las terribles horas del ataque de Simjat Torá permanecen grabadas en nuestra memoria", afirmó Bibi.

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Las protestas aumentan la presión sobre Netanyahu

Más allá de los homenajes, el aniversario está marcado por los reclamos para investigar las decisiones y fallos que precedieron al ataque. Familiares y supervivientes exigen la creación de una comisión estatal de investigación, una petición que Netanyahu ha rechazado durante los últimos tres años.

Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel y rival político de Netanyahu, calificó lo ocurrido como un fracaso rotundo. “Netanyahu sabe mejor que nadie por qué huye de la verdad, por qué quiere ocultarla”, afirmó, mientras las críticas al Gobierno crecen antes de las elecciones del 27 de octubre.

El aniversario llega antes de unas elecciones decisivas

La conmemoración del 7 de octubre ocurre menos de tres semanas antes de las elecciones israelíes. La exigencia de responsabilidades por los fallos previos al ataque se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña electoral.

Los rivales de Netanyahu han aprovechado el aniversario para cuestionar su gestión y exigir una investigación estatal. Entre ellos se encuentran Eisenkot y el ex primer ministro Naftali Bennett, quienes visitarán comunidades cercanas a la frontera con Gaza durante la jornada.

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