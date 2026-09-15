Tenía 18 años cuando fue condenada a muerte y lleva 30 años en prisión: podría ser ejecutada este mes en EE. UU.

Christa Pike podría ser ejecutada el 30 de septiembre en Tennessee, siendo la primera mujer en serlo en más de 200 años. | Foto: WPLN News

Christa Pike podría ser ejecutada el 30 de septiembre en Tennessee, siendo la primera mujer en serlo en más de 200 años. | Foto: WPLN News

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Christa Pike podría ser ejecutada el próximo 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos, después de permanecer aproximadamente tres décadas en el corredor de la muerte. La mujer, que actualmente tiene 50 años, fue condenada por un asesinato cometido cuando tenía 18.

Si la sentencia se cumple en la fecha prevista, Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años. Por ahora, sus abogados continúan intentando detener el procedimiento y solicitaron que su pena sea cambiada por cadena perpetua.

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El asesinato que llevó a Christa Pike al corredor de la muerte

El 12 de enero de 1995, Pike participó en el asesinato de Colleen Slemmer, una estudiante de 19 años del programa Job Corps en Knoxville. Según los registros judiciales, Pike, su novio Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson condujeron a la joven hasta una zona aislada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee.

El ataque duró entre 30 y 45 minutos y Slemmer fue agredida con diferentes objetos. Pike fue declarada culpable de asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato, por lo que recibió la pena de muerte y otros 25 años de prisión. La Corte Suprema de Tennessee confirmó la condena en 1998.

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Sus abogados buscan detener la ejecución programada para septiembre

Pike ingresó al corredor de la muerte en marzo de 1996 y actualmente es la única mujer que permanece bajo una condena de muerte en Tennessee. Su defensa sostiene que su historia de abuso sexual, violencia y abandono durante la infancia, además de problemas de salud mental, no fue presentada adecuadamente durante el juicio original.

Sus abogados también cuestionan el protocolo de inyección letal del estado y han planteado argumentos relacionados con sus condiciones médicas y el posible sufrimiento durante el procedimiento. La ejecución continúa programada para las 10.00 a. m. del 30 de septiembre, mientras siguen las acciones legales y la petición de clemencia al gobernador Bill Lee.