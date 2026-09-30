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Notas de Prensa

Luces en el cielo de Lima y un misterioso triángulo en Chilca tenían una explicación: así se develó el misterio

Una serie de avistamientos y supuestas señales que despertaron la curiosidad en redes sociales tenían una explicación: Doritos® presenta en Perú su nueva edición Doritos Incógnita®.

Con más de 13.4 millones de consumidores de snacks en Perú, Doritos ® busca conectar con aquellos que anhelan nuevas experiencias de sabor. Foto: difusión.
Con más de 13.4 millones de consumidores de snacks en Perú, Doritos ® busca conectar con aquellos que anhelan nuevas experiencias de sabor. Foto: difusión.
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¿Qué sabor tiene lo desconocido? Doritos ® presenta en Perú Doritos Incógnita ®, una nueva propuesta que busca convertir el momento de consumo en una experiencia de descubrimiento, desafiando a los consumidores a probar el producto y descifrar el sabor que se esconde detrás de esta nueva edición.

El lanzamiento llega luego de una campaña de intriga que comenzó fuera del punto de venta. En redes sociales empezaron a circular imágenes de luces brillantes no identificadas en los cielos de Lima, que despertaron la curiosidad de los usuarios. Poco después, un objeto de forma triangular fue registrado en un terreno privado de Chilca, sumando una nueva pieza al misterio y generando conversación en redes. Lo que inicialmente parecía una serie de señales sin explicación era, en realidad, el primer indicio de lo que preparaba Doritos ®.

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La estrategia de lanzamiento incluyó una campaña de intriga en redes sociales. Foto: difusión.

Con esta propuesta, la marca busca conectar con una audiencia que disfruta experimentar, sorprenderse y alejarse de “lo de siempre”. Así, Doritos ® Incógnita lleva ese espíritu de exploración directamente al producto, invitando a que cada persona forme su propia teoría sobre el sabor mientras lo prueba.

La propuesta cobra especial relevancia en una categoría en la que los consumidores muestran apertura a experimentar con diferentes alternativas. En el Perú, el universo de consumidores de snacks alcanza aproximadamente 13.4 millones de personas. Dentro de este mercado, los snacks de maíz ocupan el cuarto lugar, evidenciando una oportunidad para seguir sorprendiendo a quienes buscan nuevas experiencias de sabor.

La propuesta cobra especial relevancia en una categoría ampliamente presente en los hogares peruanos y donde existe espacio para explorar diferentes alternativas De acuerdo con Kantar, los snacks están presentes en el 96.1% de los hogares urbanos del Perú, reflejando una categoría de alta penetración y en la que los consumidores muestran interés por explorar distintas alternativas. En ese contexto, propuestas que incorporan nuevos sabores y experiencias encuentran espacio para conectar con quienes buscan salir de lo predecible.

“Con Doritos Incógnita ® queríamos ir más allá de presentar un nuevo producto. La idea fue construir una experiencia desde el primer momento, despertar la curiosidad y hacer que el consumidor sea parte del lanzamiento. Porque descubrir qué hay detrás de este sabor también forma parte de la diversión”, señaló Jean Pierre Carré, Jefe de Marca en PepsiCo.

De esta manera, Doritos ® vuelve a apostar por una comunicación que trasciende el producto y convierte el lanzamiento en una experiencia participativa. A través de nuevas acciones que buscan despertar la curiosidad y generar conversación, la marca invita a más personas a descubrir el nuevo sabor Doritos Incógnita ®. La expectativa continuará creciendo en los próximos días, por lo que será clave estar atentos a las redes sociales de Doritos ®  para conocer las próximas pistas, novedades y sorpresas que la marca tiene preparadas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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