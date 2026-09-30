Ataque masivo de Rusia contra Kiev deja muertos y daños en la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del invierno

Bomberos combaten un incendio que devora un edificio de la Academia de Ciencias de Ucrania, alcanzado por un dron ruso en el centro de Kiev. | Foto: AFP

Bomberos combaten un incendio que devora un edificio de la Academia de Ciencias de Ucrania, alcanzado por un dron ruso en el centro de Kiev. | Foto: AFP

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev y otras zonas de Ucrania, en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética del país. El bombardeo ocurrió a pocas semanas de la llegada del invierno, cuando el suministro de electricidad y calefacción será crucial para millones de personas.

Las autoridades ucranianas informaron que al menos cuatro personas murieron en la capital y sus alrededores, entre ellas un niño encontrado bajo los escombros de un edificio destruido. Los hechos violentos también provocaron daños en viviendas, comercios, vehículos y parte de la red eléctrica.

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Rusia golpea la infraestructura energética de Kiev

El Ministerio de Defensa ruso confirmó que realizó “un ataque masivo con misiles y drones” contra Kiev y la región circundante, con el sistema energético entre los objetivos. La ofensiva incluyó misiles balísticos, misiles de crucero y drones de alta velocidad, lo que activó las alarmas aéreas en la capital.

La empresa que proporciona electricidad al país DTEK informó que la embestida dañó la red eléctrica y dejó temporalmente sin suministro a unos 8.000 hogares. Aunque los ingenieros lograron restablecer el servicio, la compañía calificó la jornada como “otra noche difícil para la capital”, mientras las autoridades evalúan el alcance de los daños.

Ucrania se prepara para una nueva campaña durante el invierno

El primer ministro ucraniano, Serguii Koretski, señaló que la arremetida podría marcar el comienzo de una nueva campaña rusa contra el sector energético. “Desde el verano prácticamente no ha pasado un día sin que el enemigo ataque nuestra infraestructura energética”, afirmó en Telegram al referirse a los bombardeos registrados durante los últimos meses.

Koretski añadió que se trataba de “la primera vez que hay un ataque combinado a tan gran escala desde el final” del invierno anterior. Ante los daños, las autoridades ucranianas ordenaron verificar los sistemas de energía de reserva destinados a instalaciones críticas, mientras Volodímir Zelenski informó que también se había interrumpido el suministro de agua.