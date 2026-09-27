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Irán desafía a Trump y mantiene sus condiciones para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz

La propuesta iraní contempla un plazo de siete días para recuperar el tránsito normal e incluye un alto de las hostilidades, el fin del bloqueo naval, la liberación de activos congelados y el levantamiento de sanciones petroleras.

La propuesta iraní abarca un plazo de siete días para restablecer el tránsito por Ormuz, con altas expectativas de que se detengan las hostilidades en Oriente Medio
La propuesta iraní abarca un plazo de siete días para restablecer el tránsito por Ormuz, con altas expectativas de que se detengan las hostilidades en Oriente MedioAFP
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Irán mantiene sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Teherán para restablecer el tránsito por esta vía marítima. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que no habrá cambios en las exigencias de su país.

“Nuestras condiciones son claras y cualquier paso hacia adelante para reabrir el estrecho de Ormuz está ligado al cumplimiento de estas condiciones, en las cuales no retrocederemos”, declaró Araqchí al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, según la agencia Tasnim. El jefe de la diplomacia iraní también sostuvo que su país no ha cerrado la puerta a la negociación.

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Teherán espera una respuesta oficial de Washington

La propuesta presentada por Teherán contempla un plazo de siete días para restablecer el tránsito normal por el paso marítimo. El plan incluye un alto de las hostilidades en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval estadounidense, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones sobre el petróleo.

El presidente Masud Pezeshkian señaló que la iniciativa se elaboró en coordinación con el líder supremo, Mojtaba Jamenei, y que un equipo de seis integrantes recibió facultades para tomar decisiones. Trump, sin embargo, descartó el planteamiento. “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, dijo ante periodistas desde la Casa Blanca.

Araqchí señaló que Teherán espera una respuesta formal por medio de los mediadores, Catar y Pakistán. El ministro cuestionó además las declaraciones contradictorias del mandatario estadounidense sobre el conflicto.

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Irán afirma haber capturado un dron submarino

La Guardia Revolucionaria afirmó que capturó un segundo submarino no tripulado estadounidense en aguas del estrecho. Según el organismo, se trata de un Remus 600 que fue localizado en una operación de inteligencia y guerra electrónica.

La fuerza iraní aseguró que el aparato quedó bajo control de sus especialistas para recuperar la información almacenada. También afirmó que el paso marítimo permanece cerrado y que adoptará medidas contra el tránsito que considere no autorizado.

Estados Unidos rechazó esa versión. El capitán Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, declaró a Al Jazeera que las fuerzas estadounidenses mantienen el “control total de todos nuestros drones operativos” y calificó la afirmación iraní de “claramente desesperada”.

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Ormuz sigue bajo tensión por el conflicto regional

El estrecho, por donde antes circulaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, se convirtió en uno de los principales puntos de tensión de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel. Teherán sostiene que controla el paso, mientras Washington mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

El conflicto también alcanza al estrecho de Bab el Mandeb, donde los hutíes aliados de Teherán mantienen una ofensiva contra el Gobierno yemení y Arabia Saudita. Riad pidió ante la ONU garantías para la libertad de navegación y advirtió sobre el impacto de las perturbaciones en las rutas de transporte energético.

El acuerdo alcanzado en junio entre Washington y Teherán buscaba facilitar la reapertura de Ormuz y permitir nuevas negociaciones sobre el programa nuclear. El entendimiento contemplaba además el desbloqueo de al menos 12.000 millones de dólares en activos y el levantamiento de restricciones al petróleo iraní, pero quedó interrumpido por las diferencias entre ambas partes.

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