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Irán ve improbable el reinicio de la guerra con EE. UU., pero Trump lanza amenaza por el control del estrecho de Ormuz

El subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución advirtió sobre la potencial defensa de la zona y calificó los bombardeos de EE. UU. como una grave violación.

El presidente Donald Trump declaró no estar satisfecho con las ofertas iraníes hasta ahora. Foto: AFP.
El presidente Donald Trump declaró no estar satisfecho con las ofertas iraníes hasta ahora. Foto: AFP.
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Irán estimó poco probable que se reanuden las hostilidades, pese a los recientes ataques de Estados Unidos y al bloqueo naval que mantiene en la región de Ormuz desde el inicio del conflicto en febrero.

“La posibilidad es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos”, especificó Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia Tasnim.

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“No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores”, agregó.

Pese a la postura de la nación pérsica, se reportaron bombardeos de Washington en la provincia de Hormozgan, donde se atacaron emplazamientos de misiles y embarcaciones que intentaron colocar minas en el lugar.

Teherán calificó estas acciones como “una grave violación” del alto el fuego vigente desde abril. Además, el Ministerio de Inteligencia iraní sostuvo que “el enemigo ahora persigue por otros medios el objetivo de derrocar y fragmentar el país”.

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Ormuz, un punto clave

Según la televisión estatal iraní, un borrador de memorando de entendimiento con Estados Unidos contempla restablecer el transporte marítimo por el estrecho a niveles previos al conflicto y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región, aunque Washington calificó la información como “completa invención”.

El subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri Kani, indicó que “mientras no hayamos llegado a un acuerdo sobre todos los temas, consideramos que no se ha acordado nada” y que no se decidirá sin verificar.

Entre los principales puntos de fricción en las negociaciones figuran la gestión del paso marítimo, el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la retirada de tropas estadounidenses, actualmente compuestas por unos 15.000 soldados en la región.

No obstante, desde Estados Unidos tampoco se negó la posibilidad de conseguir un acuerdo, aunque con un tono amenazante sostenido. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que había habido "ciertos avances" en las conversaciones y que verían "en las próximas horas y días si se puede avanzar".

La palabra de Trump

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró no estar satisfecho con las ofertas iraníes hasta ahora y que no tenía prisa por cerrar un acuerdo, según indicó durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, sentado junto a Rubio.

En el mismo pronunciamiento advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, Estados Unidos podría reanudar las operaciones militares suspendidas en abril.

“O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”, señaló, y rechazó la idea de que Irán o el estado de Omán controlen un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz.

Además, descartó tener algún apuro en poner fin a esta guerra, pese a que le causó una histórica caída en los índices de aprobación a puertas de las elecciones de mitad de mandato, sobre las que asegura que "no me importan".

Respecto al informe de la televisión iraní, no realizó una respuesta directa; sin embargo, dejó claro que “nadie”, incluido Irán, controlaría el estrecho y rechazó los reportes de que Teherán y el estado del Golfo de Omán podrían controlar un sistema de peaje para la vía marítima.

“Se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires”, sentenció, en referencia a Omán y la república islámica.

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