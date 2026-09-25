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Hija de Melissa Klug muestra su avanzado estado de embarazo y empresaria se conmueve: “Bella mi Gianella, las amo”

La empresaria Melissa Klug se convertirá en abuela por cuarta vez a sus 42 años, luego de que su hija mayor mostrara su embarazo de casi cinco meses.

Melissa Klug no dudó en exponer su emoción por el embarazo de su hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Klug no dudó en exponer su emoción por el embarazo de su hija. Foto: Composición LR/Instagram.
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Melissa Klug se conmovió al ver las imágenes en las que su hija mayor, Gianella Marquina Klug, de 26 años, mostró su avanzado estado de embarazo en redes sociales. La empresaria no dudó en expresar públicamente su emoción y le dedicó un cariñoso mensaje a su hija y a su futura nieta. "Bella mi Gianella Marquina, las amooo", escribió.

Cabe recordar que Marquina Klug anunció que se encontraba embarazada por primera vez a finales de mayo. En aquella publicación, la hija del empresario Raúl Marquina compartió la primera ecografía de su bebé y presentó a su pareja, aunque decidió mantener su identidad en reserva al ocultar su rostro.  

Gianella Marquina Klug se convertirá en madre por primera vez. Foto: Instagram.

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Gianella Marquina muestra su avanzado embarazo

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, compartió en Instagram un collage de fotografías en el que luce su pancita de aproximadamente cinco meses de gestación.

En las imágenes, tomadas en un parque, aparece con una falda larga y una blusa blanca que dejan al descubierto su embarazo. "Pedacito mío", escribió la creadora de contenido como descripción de la publicación. De inmediato, cientos de seguidores le desearon lo mejor y destacaron lo bien que luce durante esta etapa.

"Qué hermosa Giane, qué linda etapa", "Eres como una hadita que suelta sus brillitos donde sea", "Qué preciosa estás, Gianella", "Las más lindas del mundo", "Qué linda pancita y tú también", fueron algunos de los comentarios que recibió. A solo ocho horas de su publicación, el post ya superaba los más de 13.000 me gusta.

En esta ocasión, la pareja de Gianella, quien es abogado de profesión, no la acompañó durante la sesión de fotos. Ambos ya conviven, según reveló Melissa Klug.

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Gianella Marquina dejó de ejercer como abogada y se dedica a nueva profesión

Meses atrás, Melissa Klug confirmó que Gianella Marquina dejó de ejercer como abogada luego de titularse en la carrera el año pasado, para dedicarse por completo a la creación de contenido en redes sociales.

"Gianella ya terminó su carrera hace años, ejerció también, estuvo trabajando para el Estado. Pero es más blogger, trabaja con marcas. Ahorita acaba de regresar de Chile, se fue a una alfombra roja con varias marcas y le va superbién", contó la empresaria en ese entonces.

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