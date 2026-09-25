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Después de 44 años en cautiverio, Sandro deja el zoológico donde vivió desde 1982 y recorre 1.615 kilómetros rumbo a un santuario

Su traslado marca un cambio significativo después de años de disputas legales sobre su futuro y una decisión judicial que finalmente autorizó su salida del zoológico.

Un elefante asiático de 54 años, llamado Sandro, fue trasladado del zoológico de Sorocaba a un santuario en Mato Grosso, marcando el fin de su cautiverio de más de 40 años.
Un elefante asiático de 54 años, llamado Sandro, fue trasladado del zoológico de Sorocaba a un santuario en Mato Grosso, marcando el fin de su cautiverio de más de 40 años. | Foto: Magnific
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Un elefante asiático de 54 años, bautizado como Sandro, dejó atrás el zoológico de Sorocaba, en Brasil, donde permaneció durante más de cuatro décadas. Su traslado puso fin a una larga etapa de cautiverio y lo llevó hasta un santuario en Mato Grosso.

El animal recorrió 1.615 kilómetros en una operación que requirió preparación, entrenamiento y controles veterinarios. Su llegada al Santuario de Elefantes Brasil marca el inicio de una nueva etapa después de años de disputas sobre su traslado.

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La trágica historia de Sandro

Sandro fue capturado cuando era una cría en Asia en 1971 y posteriormente trasladado a un zoológico de Países Bajos. Más tarde llegó a Brasil con el circo Orlando Orfei, donde permaneció durante varios años antes de ser llevado al zoológico de Sorocaba en 1982.

En 1995 llegó Haisa, otra elefanta asiática, y ambos compartieron recinto durante aproximadamente 20 años. Los cuidadores describieron un vínculo afectivo entre los dos, pero Haisa murió en 2020 por complicaciones relacionadas con la artrosis, dejando a Sandro nuevamente solo.

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Una decisión judicial permitió su traslado al santuario

Después de la muerte de Haisa comenzó una prolongada disputa sobre el futuro de Sandro. El Ministerio Público de São Paulo recomendó trasladarlo al santuario de Mato Grosso, mientras la Alcaldía de Sorocaba presentó recursos para impedir o retrasar la medida.

La Justicia ordenó finalmente la transferencia y, en junio de 2026, el Tribunal de Justicia de São Paulo autorizó de manera definitiva el traslado. Para realizarlo, Sandro fue acostumbrado mediante refuerzo positivo a una enorme caja de transporte de 10 toneladas antes de iniciar el recorrido.

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