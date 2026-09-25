Paula Manzanal y Nicolás Roson tuvieron un romance de más de 3 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Paula Manzanal y Nicolás Roson tuvieron un romance de más de 3 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Paula Manzanal confirmó el final de su relación con Nicolás Roson, padre de su segunda hija, después de casi tres años juntos. La influencer comunicó la noticia a través de sus redes sociales y explicó que ambos decidieron tomar caminos separados, aunque mantendrán el respeto y la cordialidad por el bienestar de sus hijos.

El anuncio rápidamente generó atención entre sus seguidores debido a una parte específica de su mensaje. La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' afirmó que existían "diferencias importantes" en la manera en que ambos entendían una relación y también mencionó "enfermedades que no tienen solución", sin precisar a qué se refería ni brindar mayores detalles sobre las razones que llevaron al distanciamiento.

Paula Manzanal posteó un comunicado en sus redes sociales.

Paula Manzanal revela fin de su relación con el padre de su hija

La separación fue anunciada por Paula Manzanal luego de casi tres años de relación con Nicolás Roson. Durante ese periodo, la pareja tuvo una bebé, por lo que la influencer dejó claro que el final del vínculo sentimental no modifica las responsabilidades que ambos mantienen como padres.

"Después de casi tres años juntos y una hermosa bebé, hemos decidido tomar caminos separados", expresó Manzanal en el comunicado con el que hizo pública la ruptura. El mensaje también reflejó su intención de evitar una confrontación y preservar una relación cordial con el padre de su hija.

La exchica reality señaló que la decisión no fue sencilla y atribuyó el desenlace a diferencias en la forma de entender una relación. "No ha sido una decisión fácil, lamentablemente existen diferencias importantes en nuestra manera de entender una relación y enfermedades que no tienen solución", escribió.

Otro detalle que llamó la atención fue una expresión escrita en francés: "J'ai une maladie, je les trouve toutes belles". La frase puede traducirse como "Tengo una enfermedad, las encuentro a todas bellas".

Paula Manzanal asegura que priorizará el bienestar de su familia

Tras confirmar la separación, Paula Manzanal remarcó que sus hijos ocupan el lugar central en esta nueva etapa. La influencer sostuvo que, pese al final de la relación, tanto ella como Nicolás Roson buscarán conservar la paz, el respeto y una relación sana por el bienestar familiar.

"Por encima de todo están nuestros hijos. Por ellos queremos conservar la paz, el respeto y una relación sana", manifestó la modelo peruana. De esta manera, dejó en claro que la ruptura sentimental no supone dejar de lado el vínculo que ambos deben mantener como padres.

En otro fragmento de su comunicado, la creadora de contenido escribió en mayúsculas: "Cada uno seguirá su camino de la forma que lo encuentre conveniente". La frase reforzó su decisión de mantener separados sus proyectos personales, mientras ambos continúan cumpliendo sus responsabilidades familiares.