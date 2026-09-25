Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOAlianza Lima vs CAV Esquimo EN VIVO HOY por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026
Espectáculos

Paula Manzanal anuncia el final de su romance con millonario empresario francés y expone contundente motivo: "Enfermedades que no tienen solución"

Paula Manzanal confirmó el fin de su relación con Nicolás Roson, padre de su segunda hija, y generó interrogantes al mencionar diferencias importantes y “enfermedades que no tienen solución”.

Paula Manzanal y Nicolás Roson tuvieron un romance de más de 3 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Paula Manzanal y Nicolás Roson tuvieron un romance de más de 3 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Paula Manzanal confirmó el final de su relación con Nicolás Roson, padre de su segunda hija, después de casi tres años juntos. La influencer comunicó la noticia a través de sus redes sociales y explicó que ambos decidieron tomar caminos separados, aunque mantendrán el respeto y la cordialidad por el bienestar de sus hijos.

El anuncio rápidamente generó atención entre sus seguidores debido a una parte específica de su mensaje. La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' afirmó que existían "diferencias importantes" en la manera en que ambos entendían una relación y también mencionó "enfermedades que no tienen solución", sin precisar a qué se refería ni brindar mayores detalles sobre las razones que llevaron al distanciamiento.

Paula Manzanal posteó un comunicado en sus redes sociales.

Paula Manzanal posteó un comunicado en sus redes sociales.

Puedes ver

Exchica reality peruana que es amiga de millonarios deja todos sus lujos en Dubai para vivir en España: "Es por mis hijos"

lr.pe

Paula Manzanal revela fin de su relación con el padre de su hija

La separación fue anunciada por Paula Manzanal luego de casi tres años de relación con Nicolás Roson. Durante ese periodo, la pareja tuvo una bebé, por lo que la influencer dejó claro que el final del vínculo sentimental no modifica las responsabilidades que ambos mantienen como padres.

"Después de casi tres años juntos y una hermosa bebé, hemos decidido tomar caminos separados", expresó Manzanal en el comunicado con el que hizo pública la ruptura. El mensaje también reflejó su intención de evitar una confrontación y preservar una relación cordial con el padre de su hija.

La exchica reality señaló que la decisión no fue sencilla y atribuyó el desenlace a diferencias en la forma de entender una relación. "No ha sido una decisión fácil, lamentablemente existen diferencias importantes en nuestra manera de entender una relación y enfermedades que no tienen solución", escribió.

Otro detalle que llamó la atención fue una expresión escrita en francés: "J'ai une maladie, je les trouve toutes belles". La frase puede traducirse como "Tengo una enfermedad, las encuentro a todas bellas".

Puedes ver

Paula Manzanal se pronuncia tras bombardeos de Irán a bases estadounidenses en Dubái: "Estamos sanos y salvos"

lr.pe

Paula Manzanal asegura que priorizará el bienestar de su familia

Tras confirmar la separación, Paula Manzanal remarcó que sus hijos ocupan el lugar central en esta nueva etapa. La influencer sostuvo que, pese al final de la relación, tanto ella como Nicolás Roson buscarán conservar la paz, el respeto y una relación sana por el bienestar familiar.

"Por encima de todo están nuestros hijos. Por ellos queremos conservar la paz, el respeto y una relación sana", manifestó la modelo peruana. De esta manera, dejó en claro que la ruptura sentimental no supone dejar de lado el vínculo que ambos deben mantener como padres.

En otro fragmento de su comunicado, la creadora de contenido escribió en mayúsculas: "Cada uno seguirá su camino de la forma que lo encuentre conveniente". La frase reforzó su decisión de mantener separados sus proyectos personales, mientras ambos continúan cumpliendo sus responsabilidades familiares.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paula Manzanal anuncia el final de su romance con millonario empresario francés y expone contundente motivo: "Enfermedades que no tienen solución"

Partido Alianza Lima vs CAV Esquimo EN VIVO HOY por la Noche Blanquiazul de Vóley 2026 vía América TV

ExMiss Perú reaparece tras dejarlo todo y revela cómo logró comprar departamento de S/1 millón en Dubái: “Hay demasiadas oportunidades”

Espectáculos

ExMiss Perú reaparece tras dejarlo todo y revela cómo logró comprar departamento de S/1 millón en Dubái: “Hay demasiadas oportunidades”

¿Volvieron? Macla Yamada y Emanuel Soriano fueron captados juntos en concierto de Robbie Williams en Lima y aumentan rumores de reconciliación

Actor Luis Baca critica el discurso presidencial de Keiko Fujimori en la ONU: “Papelón internacional”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

¿Qué pasa si denuncian a la presidenta del Perú? Esto dice la Constitución sobre Keiko Fujimori

Keiko Fujimori planea reunirse con Claudia Sheinbaum tras restablecer relaciones diplomáticas con México

Congresistas de oposición señalan que acuerdo del Escudo de las Américas no fue transparente