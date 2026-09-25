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ExMiss Perú reaparece tras dejarlo todo y revela cómo logró comprar departamento de S/1 millón en Dubái: “Hay demasiadas oportunidades”

La modelo peruana no escatima en gastos y gasta S/12.000 para comprar un anillo de la marca Cartier en Dubái, además de darse diversos lujos.

La modelo trabajaba como mesera en los Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.
La modelo trabajaba como mesera en los Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.
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En redes sociales se han viralizado imágenes de la nueva vida de una conocida exmiss Perú. En ellas se le observa a bordo de vehículos Lamborghini, yates y luciendo exclusivas joyas desde Dubái, en los Emiratos Árabes.

Se trata de Lesly Reyna, quien ha llamado la atención luego de que el programa 'Magaly TV: la firme' asegure que la modelo habría adquirido un departamento valorizado en más de S/1 millón, cuya entrega está prevista para 2028.

Ante los cuestionamientos sobre cómo financió este inmueble, la creadora de contenido peruana decidió revelar a qué se dedica actualmente y cómo genera dinero tras dejarlo todo en Perú y empezar una nueva vida en el extranjero. "Gigante el mundo del trading, es un mundo millonario donde hay demasiadas oportunidades", explicó al programa de ATV.

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Lesly Reyna revela a qué se dedica tras comprar departamento de S/1 millón en Dubái

Durante una conversación con 'Magaly TV: la firme', Lesly Reyna, de 31 años, quien fue candidata al Miss Perú en 2016 y participó en diversos certámenes de belleza, afirmó que su actual estilo de vida en Dubái es gracias a su incursión en el trading y las criptomonedas.

La modelo también señaló que una empresa le paga por ser imagen de este tipo de negocios vinculados a las inversiones. "Y la verdad es que me está yendo superbién, estoy muy contenta", expresó.

Reyna también utiliza sus redes sociales para comentar sobre las distintas alternativas que, según su experiencia, pueden ayudar a las personas a alcanzar el estilo de vida que desean. Entre ellas mencionó las criptomonedas, emprender un negocio, aprender nuevas habilidades o generar contenido.

"Lo importante es encontrar algo que te acerque a la vida que quieres y, sobre todo, yo creo que te guste", contó la influencer. Además, invitó a los televidentes a contactarla para conocer más sobre lo que hace en Dubái.

Por otra parte, descartó mantener una relación con un millonario que financie sus lujos. También afirmó que comparte responsabilidades económicas con el padre de su hijo bajo una dinámica del 50/50.

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Magaly Medina cuestiona a qué se dedica Lesly Reyna

Al finalizar el informe, Magaly Medina expresó sus dudas sobre la versión de Lesly Reyna, quien aseguró que actualmente se dedica al trading y trabaja como imagen de una empresa vinculada a las criptomonedas.

Las dudas de la presentadora aumentaron luego de que la modelo revelara que tiene planeado ingresar al reality 'Combate', tras haber conversado con la producción del programa sobre una posible participación.

"¿Cómo vas a decir que estás camino a ser millonaria allá en Dubái? (...) Y de pronto ahora me dice que quiere venir a ser combatiente. O sea, no entendí nada", señaló Medina entre risas.

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