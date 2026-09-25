Colombia rompe relaciones con Irán y endurece su política exterior tras acercamiento con EE. UU. e Israel

Irán rechazó los argumentos de Colombia y acusó al Gobierno de De la Espriella de actuar bajo la influencia de Estados Unidos e Israel

Irán rechazó los argumentos de Colombia y acusó al Gobierno de De la Espriella de actuar bajo la influencia de Estados Unidos e Israel AFP

Colombia rompió sus relaciones diplomáticas con Irán, una decisión que entró en vigor el 19 de septiembre de 2026 y que fue anunciada por la Cancillería días después. El Gobierno de Abelardo de la Espriella justificó la ruptura diplomática por razones de seguridad nacional y hemisférica, además de la lucha contra el crimen transnacional.

La medida tomó en cuenta los presuntos vínculos de las autoridades iraníes con grupos terroristas y organizaciones asociadas al narcoterrorismo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. También incluyó acusaciones sobre violaciones de derechos humanos, ataques contra países ajenos al conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y una supuesta obstrucción a las labores de verificación del OIEA sobre el programa nuclear iraní.

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Cancillería mantiene vínculos consulares con Teherán

El anuncio no implica el cierre de todos los canales entre ambos países. La Cancillería precisó que las relaciones consulares continuarán, con base en las disposiciones de las Convenciones de Viena de 1961 y 1963. La Dirección de Protocolo deberá comunicar a las autoridades iraníes el procedimiento correspondiente tras la separación.

Los lazos diplomáticos comenzaron el 28 de abril de 1975. Aunque hubo cambios en el nivel de representación, ambas naciones conservaron acuerdos de cooperación en áreas como cultura y asuntos consulares. Irán tiene una embajada en Bogotá, mientras Colombia gestiona su relación con Teherán desde su embajada en Turquía, con acreditación concurrente para ese país.

La decisión también incluyó la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. La Cancillería sostuvo que el grupo reprime a la población iraní y realiza operaciones encubiertas fuera de sus fronteras.

Acusan a Colombia de actuar bajo influencia de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó la ruptura y calificó de infundadas las acusaciones de Bogotá. En un comunicado, afirmó que la medida contradice el “principio de respeto mutuo” y los intereses de ambas naciones.

Teherán sostuvo además que la medida se tomó bajo la influencia de Estados Unidos e Israel. El Gobierno iraní cuestionó que Colombia formule señalamientos sobre terrorismo y narcotráfico y acusó a autoridades colombianas de mantener vínculos con redes dedicadas al tráfico de drogas.

La Cancillería iraní mencionó como ejemplo la incautación en Teherán de 55 kilogramos de cocaína colombiana, que atribuyó a una red vinculada con personas influyentes de Colombia. Además, pidió cooperación de las autoridades de ese país para identificar a los responsables del envío y de otros cargamentos.

Israel celebra la decisión y respalda a De la Espriella

La separación se produce dentro del giro de la política exterior impulsado por De la Espriella. El nuevo Gobierno fortaleció sus vínculos con Estados Unidos y restableció las conexiones con Israel, suspendidas durante la administración de Gustavo Petro por la ofensiva militar en Gaza.

El acercamiento con Washington incluyó acuerdos con el Gobierno de Donald Trump y una visita oficial del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En julio, antes de asumir el poder, la nueva administración también acordó restablecer los lazos con Israel y anunció el fortalecimiento de la cooperación bilateral, incluida una embajada colombiana en Jerusalén.

El canciller israelí, Gideon Saar, felicitó a Colombia por la postura y destacó el papel de De la Espriella. La embajadora de Israel en Bogotá, Vivian Aisén, también respaldó la medida y afirmó que podría contribuir a reforzar la seguridad de la población colombiana.

La disposición ocurre en un contexto de cambios similares en América Latina. A comienzos de septiembre, el Gobierno de Keiko Fujimori en Perú anunció la ruptura con Irán, mientras Javier Milei expulsó en abril al encargado de negocios iraní sin cortar por completo los nexos diplomáticos.

El anuncio colombiano coincidió además con la Asamblea General de Naciones Unidas y se produjo dos días después de que Bogotá comunicara a la CIJ su retiro de la declaración de intervención en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por las acusaciones de genocidio en Gaza.