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Política

Policía refuerza vigilancia al presunto asesino de la ‘China Polo’

Seis agentes PNP han sido asignados en puestos fijos las 24 horas en el hospital donde permanece Luis Obispo Díaz, quien resultó herido tras victimar a la periodista y candidata al Gobierno regional de Áncash. La vigilancia especial para el detenido se rige por normativas específicas orientadas a neutralizar la criminalidad organizada y evitar un eventual rescate o que atenten contra su vida.

Vigilancia especial alrededor del presunto asesino de la China Polo.
Vigilancia especial alrededor del presunto asesino de la China Polo.
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Las autoridades policiales de Huaraz han reforzado la seguridad en el hospital Víctor Ramos Guardia para evitar el rescate, la fuga o que atenten contra la vida de Luis Iván Obispo Díaz, presunto autor material del asesinato de la periodista y candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo.

Este ciudadano venezolano es considerado por los investigadores del caso como un sicario de alta peligrosidad.

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Esta medida se ha tomado con especial rigor tras identificarse a otros extranjeros que habrían participado en la planificación y ejecución del crimen de la 'China Polo'.

Por eso, el comando PNP evaluó de manera estricta el nivel de peligrosidad del interno antes de autorizar cualquier traslado médico.

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Se han fortalecido las zonas de urgencias y hospitalización no solo con personal en puestos fijos sino con la modernización de los sistemas de videovigilancia.

Se han asignado anillos de seguridad policial adicionales alrededor del perímetro hospitalario. El paciente es de alto perfil delictivo.

Obispo Díaz cumple 15 días de detención preliminar por disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas. La medida también alcanza a Ronald José Toro Ardila. En tanto, la Fiscalía continúa las diligencias para determinar la participación de ambos y establecer la situación de otros implicados.

Seis efectivos permanecen directamente asignados a su custodia, las 24 horas, alternándose con personal del Grupo Terna, agentes de Inteligencia y de otras unidades.

El comisario de Huaraz, Óscar Sosa Ramírez, confirmó que la medida busca prevenir dos escenarios principalmente: un eventual intento de rescate por parte de alguna organización criminal o un posible ataque contra la vida del propio detenido.

El extranjero resultó herido tras el ataque que perpetró contra la 'China Polo'. Voceros del Hospital Víctor Ramos Guardia informaron que actualmente se encuentra estable, pero presenta una herida por proyectil de arma de fuego y una fractura de mandíbula.

Debido a esta última lesión, deberá ser trasladado a un establecimiento de mayor complejidad y no se descarta que sea referido a Lima.

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