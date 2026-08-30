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De la Espriella da por terminadas las conversaciones de paz con grupos armados iniciadas por Petro

El Gobierno colombiano oficializó el cierre de tres procesos de diálogo mediante nueve documentos firmados por el presidente Abelardo de la Espriella, que también retiran el reconocimiento a negociadores de las partes.

La administración de Abelardo de la Espriella puso fin a varios espacios de negociación heredados de Gustavo Petro y anunció un cambio de estrategia basado en recuperar el control territorial
La administración de Abelardo de la Espriella puso fin a varios espacios de negociación heredados de Gustavo Petro y anunció un cambio de estrategia basado en recuperar el control territorial | AFP
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio por terminadas las conversaciones con varios grupos armados ilegales iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro. La decisión quedó contenida en nueve resoluciones firmadas el viernes por la noche y conocidas este sábado. Con ellas se cierran de manera oficial los diálogos con disidencias de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El Ejecutivo argumentó ausencia de voluntad de paz con el fin de justificar la medida. Las estructuras armadas incrementaron su presencia durante la administración anterior. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, citado por El Colombiano, señala que pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un crecimiento cercano al 90%.

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De la Espriella había anticipado su postura desde antes de asumir el cargo. En su discurso de investidura afirmó que “la opción del diálogo está completamente agotada” con estos grupos. Su administración sostiene que la política de paz total fracasó por los pocos resultados y por el fortalecimiento territorial de las organizaciones armadas.

Gobierno revoca credenciales de los negociadores

Las resoluciones presidenciales revocan el reconocimiento que tenían los delegados de los grupos armados y así sentarse a dialogar. También retiran las designaciones de los representantes del Gobierno que participaban en las mesas. Uno de los afectados es Armando Novoa, jefe negociador en los diálogos con la CNEB.

Novoa calificó la decisión como un acto innecesario. Según explicó, el 6 de agosto, un día antes del cambio de Gobierno, los representantes oficiales presentaron renuncia irrevocable a esa responsabilidad. Para él, bastaba con aceptar la dimisión.

Entre los miembros de la estructura de alias Calarcá que pierden su estatus figuran Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González y el propio Alexander Díaz Mendoza. La Resolución 343 de 2026 ordenó terminar esa mesa por ausencia de voluntad de paz.

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ACSN podría enfrentar nuevas órdenes de captura

El cierre de los procesos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, incluye una medida adicional. A diferencia de los otros grupos, con esa organización no existía una mesa formal de negociación, sino un espacio de conversación sociojurídica abierto por Petro.

La nueva resolución contempla solicitar la reactivación de órdenes de captura contra integrantes de esa estructura. De concretarse, miembros de las ACSN que participaban en acercamientos con el Estado pasarían a ser buscados nuevamente por las autoridades.

El Gobierno de De la Espriella considera que la continuidad de estos espacios generaba incentivos para que los grupos mantuvieran su actividad armada. El caso de las ACSN refleja el giro de la política oficial: de ofrecer escenarios de diálogo a priorizar la ofensiva judicial y militar.

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La Paz Total de Petro queda sin mesas abiertas

La política de paz total, buque insignia del anterior Gobierno, naufragó por el fracaso de los diálogos con el ELN y el Estado Mayor Central. Esas negociaciones se suspendieron por decisión del propio Petro, quien alegó falta de voluntad de paz de las contrapartes.

La ambiciosa propuesta también incluía el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país. Los resultados fueron escasos y, según la administración actual, el fortalecimiento de las estructuras armadas se aceleró durante ese periodo.

La mesa con alias Calarcá había comenzado en 2023, cuando Petro autorizó conversaciones con el entonces Estado Mayor Central de las FARC. Las divisiones internas de esa organización modificaron el proceso y llevaron a que la negociación continuara con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.

El proceso quedó atravesado por la ruptura del antiguo Estado Mayor Central y por enfrentamientos entre facciones. La estructura de Calarcá también quedó vinculada a la investigación por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de la Segunda Marquetalia. Está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera. La resolución respectiva señala que no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y reinserción a la vida civil del grupo armado.

Con el cierre de estos tres procesos, De la Espriella deja sin continuidad los espacios de negociación que permanecían abiertos desde el Gobierno anterior. Su administración sostiene que la prioridad ahora será recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras armadas sin concesiones.

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