Homenaje a Armando Villegas en el centenario de su nacimiento

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Luego de la exitosa muestra antológica dedicada al fotógrafo Martín Chambi, la cual se posiciona como el evento cultural más importante del año al haber recibido el respaldo de más de 30 mil visitantes, de los cuales la mayoría estuvo conformada por jóvenes, el Centro Cultural Inca Garcilaso inaugura, este martes 15 al mediodía, la muestra Un universo habitado. Homenaje a Armando Villegas.

Armando Villegas nació en Pomabamba, Áncash, y murió en Bogotá en 2013. Este artista plástico peruano-colombiano desarrolló una poética en donde lo abstracto confluía con la cultura precolombina. Bajo esa dinámica, forjó una tensión visual, lo que lo convirtió en uno de los precursores del realismo fantástico a razón del uso de mitos, símbolos y diseños propios de la cultura andina.

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El centenario de su nacimiento coincide con un contexto en el que muchos artistas en el mundo están volviendo a las culturas ancestrales como fuente de inspiración. Esa es también una señal de vigencia de una propuesta que Villegas cultivó desde sus inicios y que potenció y consolidó en Colombia, país en el que pasó muchos años desde 1951 y al que llegó para estudiar pintura mural. Su lazo con Colombia fue fuerte. Por eso se nacionalizó colombiano, porque halló las oportunidades para desarrollarse como creador.

Entre las obras que estarán en exhibición, pensemos en el gigantesco cuadro de Túpac Amaru II que Villegas donó al Palacio de Gobierno en 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, el cual forma parte del Salón Túpac Amaru.

En Colombia, Armando Villegas está considerado entre sus seis pintores más importantes. No es para nada poca cosa. Su nombre figura al lado de Fernando Botero, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Enrique Grau y Guillermo Wiedemann.

Esta es una excelente oportunidad para regresar o conocer la gran obra de Villegas.

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Datos.

Curaduría y piezas. A cargo de Ana Osorio. Un universo habitado consta de 48 obras de distintas épocas y estilos. Pintura al óleo, grabado y escultura.

Temporada. En jr. Ucayali 391, Cercado de Lima. Hasta el 1 de noviembre de 2026.